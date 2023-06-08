Subastan diamante rosa y rubí, piedras preciosas que casi alcanzan los 35 millones de dólares cada una

Un diamante rosa y un rubí, dos piedras preciosas vendidas en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York, Estados Unidos, que alcanzaron la cifra de 34.8 millones de dólares, que equivalen a 604 millones 978 mil 139 pesos mexicanos, cada una.

Ambas piedras preciosas establecieron varios récords mundiales, el diamante rosa Eternal Pink dentro de su categoría Fancy Purplish-Pink por el grado de color y en precio por quilate que fue de 3 millones 292 mil 763 dólares, que equivale a 57 millones 245 mil 839 pesos mexicanos.

Mientras que Estrela de Fura 55.22, el rubí más grande del mundo estableció un nuevo récord en Sotheby's de Nueva York cuando se vendió en 630 mil 288 dólares por quilate.

#AuctionUpdate The Estrela de FURA 55.22 ruby sets a new world record at #SothebysNewYork for any colored gemstone, selling for an astounding $34.8 million during the Magnificent Jewels Auction, presented in partnership with @Silversea. pic.twitter.com/GOPPw0P8Js — Sotheby's (@Sothebys) June 8, 2023

¿Cómo es el diamante rosa Eternal Pink?

"10.57 quilates de un elegante diamante rosa violáceo vivo. Es el color más raro, el color más intensamente saturado que he visto en mi vida, tiene forma de cojín y también es perfecto internamente", así lo describió Frank Everett, vicepresidente senior de la División de Lujo de Sotheby's.

Eternal Pink fue descubierto en bruto en la mina de diamantes Damtshaa, ubicada en Botswana en 2019, "ese toque de púrpura en el diamante rosa lo hace más rico y rosado, por así decirlo. Tal vez no tenga mucho sentido, pero el púrpura lo hace aún más rosado y luego la saturación es tan grande", señaló Everett.

¿Cómo es el rubí Estrela de Fura 55.22?

El nombre del rubí más grande del mundo viene del portugués y fue encontrado en julio del año pasado, "era una piedra preciosa en bruto de 101 quilates que ya entusiamó a muchas personas de la industria de las gemas", contó Uni Kim, especialista del departamento de joyería de Sotheby's Hong Kong.

"Luego se convirtió en esta hermosa piedra preciosa en forma de cojín, es uno de los rubíes más grandes y con mayor calidad que jamás hayamos visto. El color y la saturación, la claridad y con todo lo que viene junto con el rubí, la hace simplemente una pieza fantástica y hermosa", dijo Kim.

"Es de Mozambique, que también es uno de los orígenes nuevos y más populares que vemos para los rubíes, además de las piezas birmanas más tradicionales y clásicas", señaló Kim.