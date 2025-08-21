Identifican restos humanos hallados en carretera de Tlaxcala; contaban con ficha de búsqueda

A más de un día de que se encontraron seis cabezas humanas abandonadas en avanzado estado de descomposición sobre la carretera Ixtacuixtla–Nanacamilpa, entre los límites de Puebla y Tlaxcala, las autoridades han logrado identificar a dos de las posibles víctimas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó que las investigaciones siguen en curso para determinar la identidad del resto de las víctimas, así como las circunstancias en las que fueron privadas de la libertad.

¿Quiénes son los jóvenes identificados en Tlaxcala?

De acuerdo con la información oficial, las víctimas identificadas son Óscar Fernando de 18 años, y Pablo de 37 años, ambos de origen poblano.

Óscar Fernando fue visto por última vez el 25 de julio, cuando salió de su domicilio en la colonia San Ramón, en el municipio de Puebla. Tras perder contacto con él, su familia activó los mecanismos de búsqueda sin éxito alguno.

En tanto, Pablo desapareció el 8 de agosto, luego de salir de su casa en la colonia Jardín. Reportes indican que se dirigía a su trabajo a bordo de un vehículo Beat rojo, pero nunca llegó a su destino.

Ambos hombres ya contaban con reportes de desaparición en Puebla, lo que permitió a las autoridades cruzar información y confirmar su identidad entre los restos hallados en Tlaxcala.

¿Cómo localizaron las cabezas humanas en Tlaxcala?

El macabro hallazgo ocurrió la mañana del martes 19 de agosto alrededor de las 06:30 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre lo que parecía ser una cabeza humana a la orilla de la carretera Ixtacuixtla.

Policías municipales y estatales, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, acudieron al lugar y confirmaron la escena.

En total se encontraron seis restos, cinco en un costado de la carretera y una más al otro lado, todas colocadas sobre una sábana que incluía un mensaje.

De acuerdo con los reportes, los restos mostraban signos de extrema violencia y estaban acompañados de amenazas presuntamente firmadas por el grupo criminal conocido como La Barredora.

La Barredora: líderes crimínales disfrazados de funcionarios

El caso ha cobrado mayor relevancia debido a que la manta encontrada en la carretera hacía alusión a La Barredora, un grupo criminal que en los últimos meses ha ganado notoriedad en el sureste del país.

De acuerdo con informes oficiales, esta organización se formó a partir de una red conocida como La Hermandad o Cártel Policiaco, integrada por exfuncionarios y policías.

Su origen se vincula a Tabasco, bajo la presunta influencia de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad Pública en esa entidad, quien actualmente es buscado por autoridades federales.