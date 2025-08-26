¡El sufrimiento continúa! Aumentan los muertos en la Franja de Gaza tras bombardeos israelíes

Las autoridades de la Franja de Gaza informaron que la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha 62 mil 744 palestinos muertos y más de 158 mil 259 heridos. Tan solo en las últimas 24 horas, los ataques provocaron 58 fallecimientos y al menos 308 personas lesionadas, lo que refleja la intensidad y continuidad de los bombardeos en la región.

Ataque al hospital en Gaza que dejó varios periodistas muertos

Uno de los episodios más graves ocurrió en el complejo médico Nasser, en Khan Younis, donde se registraron 20 víctimas mortales, entre ellas cinco periodistas. Este hecho ha generado gran indignación internacional, ya que el hospital era considerado un punto de asistencia humanitaria para miles de desplazados.

El vocero de las autoridades locales señaló que el impacto en instalaciones sanitarias no solo deja un saldo de muertos en la Franja de Gaza, sino que también agrava la crisis de atención médica en un territorio que ya enfrenta desabasto de insumos y personal sanitario.

Por su parte, la agencia Reuters confirmó la muerte de su camarógrafo Hussam Al-Masri durante el primer bombardeo. Posteriormente, un segundo ataque alcanzó el área cuando rescatistas y reporteros llegaban para auxiliar a las víctimas. En este segundo episodio, el fotógrafo Hatem Khaled resultó herido.

Periodistas, blanco recurrente en el conflicto

La muerte de comunicadores durante coberturas en Gaza ha sido un punto de denuncia de organismos de derechos humanos y asociaciones de prensa. Las organizaciones recuerdan que el trabajo periodístico en zonas de guerra debe estar protegido bajo la legislación internacional, aunque en la práctica los muertos en la Franja de Gaza siguen incluyendo a reporteros que buscan documentar la crisis humanitaria.

Cifra de muertos se mantiene en aumento desde 2023

El creciente número de víctimas civiles refleja la magnitud de la ofensiva israelí, que ha afectado tanto a hospitales como a refugios improvisados. Las cifras acumuladas desde el inicio de la ofensiva en 2023 convierten a este conflicto en una de las tragedias humanitarias más graves de la región en décadas.

Mientras tanto, organizaciones internacionales y gobiernos mantienen llamados al alto al fuego, sin que hasta ahora se logre un acuerdo que detenga el aumento constante de muertos en la Franja de Gaza.