En medio de un periodo de incertidumbre global, una iniciativa creativa surgió como una forma de combatir el tedio y brindar apoyo a mujeres cercanas. Con la premisa de que “no hay mal que por bien no venga”, la marca mexicana “La Mesa Puesta” ha transformado una crisis en una oportunidad, creando manteles únicos que narran historias a través de sus diseños.

La Mesa Puesta transforma crisis en oportunidades con manteles que cuentan historias únicas

El concepto de “La Mesa Puesta” es una expresión española que se refiere a la idea de tener todo listo para una comida. La empresa nació durante un periodo de confinamiento, con el propósito de tejer una comunidad y fomentar la creatividad incluso en los momentos más difíciles.

El éxito de la empresa se debe a una combinación de factores: una idea original, la formación de alianzas estratégicas y la consolidación de un proceso de producción único. El proceso creativo y de producción comienza en una fábrica de muebles con la que se asociaron, donde los manteles son maquilados y luego enviados a un estudio. Una vez allí, el verdadero arte cobra vida.

Cada pieza es calcada y trazada a mano, lo que garantiza que no haya dos manteles idénticos. Las irregularidades en el trazo manual le dan a cada mantel una historia propia y una personalidad inconfundible. Las bordadoras, que han crecido junto con la empresa, son parte fundamental de este proceso.

La empresa creció de dos a 32 integrantes, fomentando creatividad y comunidad

Una de ellas, originaria del Estado de México, destaca la flexibilidad de trabajar desde casa, lo que le permite continuar activa a su edad.Lo que comenzó con solo dos personas y un par de pedidos, se ha convertido en una empresa de 32 integrantes, que viajan constantemente entre el Estado de México y la Ciudad de México para entregar sus productos terminados.

La marca ha expandido su alcance y ahora se prepara para hacer una presentación especial en Londres. Ya han llegado hasta Menorca y tienen alianzas con diferentes proveedores, incluyendo una tienda en Valle de Bravo.Los diseños son una mezcla de humor y elementos mexicanos, desde sardinas y quesos hasta lirios, masorcas y mariachis.

Diseños combinan humor y elementos culturales mexicanos para llevar la fiesta al mundo

La marca también ofrece diferentes formatos de sus productos, incluyendo caminos de mesa e individuales, para adaptarse a las necesidades de sus clientes. El objetivo final es ofrecer un pedazo de la cultura y la alegría de México, en productos que van desde manteles hasta botellas de mezcal, para que la gente pueda “llevar la fiesta a otro país”.