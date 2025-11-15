Las bajas temperaturas han comenzado a sentirse en el país, así como la presencia de frentes fríos que han ingresado en el territorio nacional, pero para este fin de semana se prevén cambios importantes que afectarán el clima en México este sábado 15 de noviembre de 2025.

Frente frío 14 llegará al país: clima en México 15 de noviembre 2025

El nuevo frente frío 14 asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste de país y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en esa región, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro).

Además, se pronostica marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 70 km/h en la región; asimismo, se prevé la caída de nieve y/o aguanieve durante la tarde y noche de este día en las sierras del norte de Baja California.

Canales de baja presión en el oriente, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias con chubascos en entidades de las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Estados con bajas temperaturas 15 de noviembre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional vigila un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán; así como la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país. Este sábado se espera un pronóstico de temperaturas mínimas en:



Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango



zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora



zonas serranas de Sonora Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla



zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Frente frío número azota Hidalgo: niebla, bajas temperaturas y suspensión de clases

Zonas afectadas por lluvias en México sábado 15 de noviembre 2025

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California (norte y centro)



Baja California (norte y centro) Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (noroeste), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur)



Sonora (noroeste), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur) Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán



: Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (región Papaloapan) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Clima en CDMX y Edomex para el 15 de noviembre 2025

En el Valle de México, por la mañana, habrá ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla.

Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado, sin lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

