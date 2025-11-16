¡A sacar la cobija! Activan alerta amarilla por frío en CDMX para este lunes; lista de alcaldías con bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activo la alerta amarilla por fuertes fríos en la CDMX para la mañana de este lunes 17 de noviembre 2025, pero ¿cuáles son las alcaldías afectadas?

Lista de alcaldías afectadas por las bajas temperaturas este lunes

¡Saca la chamarra y la bufanda! Las tres alcaldías afectadas por las bajas temperaturas en la Ciudad de México para este lunes son:



Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Los fuertes fríos tendrán temperaturas mínimas a los 4 a 6°C; se espera que alrededor de las 8:00 horas el clima en la capital del país se regule.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del lunes 17/11/2025, en las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/4fS5468BSG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2025

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.



Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

Recuerda que se activó Alerta Naranja🟠y Alerta Amarilla🟡por bajas #temperaturas y heladas.



Sigue las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pmhK7UoMe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:



Verde : condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.

: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C. Amarilla : ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.

: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C. Naranja : frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.

: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C. Roja : temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.

: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones. Púrpura

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.