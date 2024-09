Mientras dormía: La lucha de Sinoé Arturo por encontrar a su esposa e hijas

Sinoé Arturo, un hombre originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha hecho un llamado a las autoridades para que se investigue la desaparición de su esposa e hijas, quienes, según él, son víctimas de trata de personas. Sinoé Arturo, que ha estado viviendo en un campamento improvisado en la calle Abraham González, en la alcaldía Cuauhtémoc, llegó a la Ciudad de México (CDMX) hace casi tres años en busca de ayuda.

Sinoé relata que su esposa y sus dos hijas asistieron a una iglesia en 2021 y después perdió todo contacto con ellas. “Tengo unas páginas de internet donde están anunciando a mis hijas y a mi esposa”, afirma. A pesar de sus intentos por denunciarlas, ha enfrentado múltiples obstáculos. “Fue cuatro veces y a la quinta, me la hicieron perdediza, que la golpeaba yo, que la habían llevado a un lugar para mujeres golpeadas”, explica.

Sinoé ha recibido amenazas después de denunciar la desaparición de su esposa e hijas

Tras realizar las denuncias pertinentes, Sinoé ha recibido amenazas que han intensificado su desesperación. “La anduve buscando, pero no la encontré. Lo que encontré fueron respuestas al ir a poner la denuncia, me metieron a la cárcel, me quemaron mi casa, mi camioneta también me la quemaron”, relata con tristeza. A pesar de estos desafíos, Sinoé se mantiene firme en su lucha, con la esperanza de que las autoridades analicen su caso y tomen medidas efectivas.

Sinoé ha presentado numerosas denuncias ante las autoridades y organismos de derechos humanos, pero lamenta que “todas las denuncias que tengo, las tengo en alto al secuestro, las tengo por todos lados, pero no han procedido”.

Coladera en colonia Juárez daña autos; lleva más de medio año abierta

En otro tema, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc se hundió una coladera, lo que ha provocado accidentes donde en su mayoría los vehículos resultan dañados.Se trata del cruce de las calle Abraham González y Barcelona, según los comerciantes y habitantes, la tapa del registro se venció dejando una oquedad de más de 50 centímetros de diámetro y un metro y medio de profundidad.

Este problema ya lleva más de medio año y muy seguido a generan daños a los vehículos que diariamente transitan por la zona. A pesar de haber metido bastantes denuncias aún no hay respuesta, motivo que orilló a los habitantes a colocar llantas para evitar que siga creciendo el número de incidencias.