El Tren Maya se detiene en la estación “Fracaso”: baja afluencia y altos costos lo ponen en jaque

Las vacaciones están por comenzar y el Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual sexenio, sigue esperando pasajeros. Con apenas dos reservaciones turísticas al día en promedio, el megaproyecto presume paquetes vacacionales que prácticamente nadie compra.

En el noticiero Hechos Noche, Javier Alatorre lanzó una dura crítica al señalar que “aquí lo que se busca son pasajeros”, debido a la baja afluencia de usuarios desde que el tren abrió sus puertas al público.

Tren Maya llega a 1 millón de pasajeros

Los datos oficiales revelan un panorama poco alentador, pues en un año y cuatro meses, el Tren Maya ha transportado a un millón de personas. Esta cifra, aunque celebrada por el gobierno, palidece frente a ejemplos de países europeos como Países Bajos, donde un millón de pasajeros se mueven en menos de dos días.

Gabriel Pérez del Peral, doctor en Administración Pública, explica que este bajo rendimiento es resultado de una deficiente planeación. “No se hizo un proyecto ejecutivo, no se hizo un análisis de los aforos… no se están cumpliendo las metas: se esperaba al menos seis mil usuarios diarios y no llegan ni a dos mil”, detalló en entrevista.

Más allá de la baja demanda, el Tren Maya arrastra otro problema: el sobrecosto. El presupuesto inicial fue de 197 mil millones de pesos, pero al cierre de 2024 se estima que el gasto acumulado llegará a 544 mil millones. Es decir, 347 mil millones de pesos adicionales.

Según Pérez del Peral, con ese monto extra se pudieron haber financiado hasta 10 universidades como la UNAM, 33 hospitales generales o 121 unidades médicas familiares en todo el país.

El dato más revelador lo arroja una simple operación matemática. Si se divide el costo total entre el número de pasajeros transportados hasta ahora, cada usuario del Tren Maya ha costado al erario unos 544 mil pesos.

En resumen, uno de los proyectos más caros en la historia reciente de México aún no logra justificar su inversión ni atraer a los pasajeros que prometió mover.