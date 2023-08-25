Cientos de pacientes pudieron estar expuestos a la tuberculosis en un hospital de Indiana

Un hospital del sur de Indiana en donde recientemente un empleado dio positivo a tuberculosis, notificó a cientos de pacientes que pueden haber estado expuestos a la bacteria que causa la enfermedad.

Eric Yazel, oficial de salud del condado de Clark, señaló que el hospital Clark Memorial Health tuvo una "exposición significativa" por lo que se notificó mediante una carta a unos 500 pacientes acerca de que estuvieron potencialmente expuestos a la tuberculosis en el centro de salud.

#WFPL 📰 Clark Memorial Health sees first day in more than two years without COVID-19 patient



Friday marked Clark Memorial Health’s first day in more than two years without any inpatient COVID-19 cases.



Clark County Health Officer Dr. Eric Yazel rep… https://t.co/LPXcNZ1bDZ — News (@ky_standard) March 26, 2022

Unos 500 pacientes mantuvieron "exposición significativa" a la bacteria de la Tuberculosis

A inicios de este mes, el departamento de salud del condado Clark y el Departamento de Salud del estado de Indiana se han puesto a disposición para realizar pruebas a las personas que recibieron esas cartas. Yazel agregó que hasta el momento no se han reportado pruebas positivas de tuberculosis entre ninguno de los pacientes.

En un comunicado, el hospital Clark Memorial Health le dijo al News and Tribune que uno de sus empleados había dado positivo recientemente por tuberculosis y que actualmente estaba trabajando en estrecha colaboración con funcionarios de salud locales y estatales.

El hospital también añadió que se encuentra siguiendo los protocolos apropiados para enfermedades infecciosas, incluido el rastreo de contactos para identificar a las personas que podrían haber estado expuestas a la tuberculosis en el hospital de Jeffersonville, una ciudad del río Ohio ubicada justo al norte de Louisville en Kentucky.

¿Qué es la Tuberculosis?

Cabe señalar que la tuberculosis, que puede resultar mortal, es una enfermedad causada por una bacteria que normalmente ataca los pulmones pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro.

La bacteria Mycobacterium tuberculosis se transmite principalmente de persona a persona en el aire, cuando una persona infectada tose o estornuda.