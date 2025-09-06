Momentos de tensión máxima se vivieron durante la jornada de hoy sábado 6 de septiembre de 2025 en la una clínica del IMSS en Coahuila, cuando un paciente desnudo con aparente brote psicótico desató una serie de incidentes que alarmaron a personal médico, pacientes y familiares.

¿Cómo inició el caos en el IMSS de Torreón?

De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto había sido trasladado desde la Clínica 16, donde horas antes había causado destrozos en el área de consulta. Una vez en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, logró escapar del personal médico y comenzó a comportarse de manera violenta.

El paciente rompió el vidrio de un hidrante contra incendios, con el que incluso se causó heridas a sí mismo, lo que incrementó la preocupación tanto del personal como de los testigos.

VIDEO: paciente desnudo se trepa en azotea de clínica del IMSS en Coahuila

El momento más crítico sucedió cuando el paciente desnudo, se subió a la azotea; testigos relataron que, en medio de la crisis, el hombre subió a la azotea del hospital, generando alarma entre quienes presenciaron la escena.

Ante la situación, médicos y autoridades del IMSS activaron los protocolos de seguridad, además de que solicitaron apoyo inmediato a cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar y, en un intento por controlarlo, lanzaron chorros de agua para minimizar su reacción; sin embargo, durante el operativo el hombre, en aparente brote psicótico, cayó desde la azotea y quedó gravemente herido.

El paciente fue trasladado de inmediato a urgencias de la misma Clínica 71, donde se reporta en estado grave y bajo observación médica. Hasta el momento no se ha revelado su identidad, pero fuentes del nosocomio confirmaron que continúa hospitalizado.

¿Qué medidas tomó el IMSS Torreón?

El IMSS Coahuila informó que se activaron los protocolos de atención tanto para el paciente como para salvaguardar la seguridad de los presentes. Asimismo, se investiga el origen del brote psicótico y las condiciones en que el sujeto logró escapar del personal de seguridad médica.

Este caso abre un debate acerca de la atención en salud mental en México, además de la necesidad de reforzar protocolos en hospitales; ¿crees que el sistema de salud cuenta con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de emergencias?

