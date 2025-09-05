Durante el Desfile del Día de la Victoria en Beiging, el gobierno de China mostró al mundo una serie de armas de última generación que han llamado la atención de la comunidad internacional, por tratarse de las más poderosas.

Desde misiles intercontinentales capaces de portar cabezas nucleares hasta drones estratégicos, el despliegue militar de China fue interpretado como un mensaje directo sobre la creciente influencia del gigante asiático en el panorama global.

China just revealed a high-power laser weapon



It can burn drones, blind missiles, and kill enemy eyes in the sky



If the West thinks it can beat China… think again

¿Qué arma de China es la más temida y que mostró durante su desfile?

Uno de los momentos más comentados es la presentación del “DF-61”, un nuevo misil balístico intercontinental del que aún existe muy poca información.

Por lo que se sabe es que puede portar ojivas nucleares y alcanzar objetivos estratégicos a miles de kilómetros, lo que lo convierte en una pieza clave para la disuasión nuclear de China.

El DF-61 puede portar ojivas nucleares y alcanzar objetivos estratégicos a miles de kilómetros|Tingshu Wang

El misil “DF-5C”: puede impactar en cualquier lugar del planeta

El misil DF-5C también llamó la atención internacional, y es que este misil nuclear estratégico tiene un alcance global, además de carga una ojiva con una potencia de 4 megatones, unas 200 veces más destructiva que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Su sola existencia reafirma la capacidad de China para competir en la carrera nuclear tanto con Estados Unidos, como con Rusia.

Este misil constituye una pesadilla para los adversarios, ya que posee un alcance de ataque suficiente para cubrir todo el mundo.|CHINA DAILY

¿Qué otros sistemas militares de China sorprendieron al mundo?

China también mostró sus nuevos sistemas de defensa aérea como el “HQ-19, HQ-12 y HQ-29”; de hecho, el sistema “HQ-19” es comparado directamente con el sistema THAAD de Estados Unidos, considerado el más avanzado del mundo, lo que refleja el avance de Beijing en este terreno.

El sistema “HQ-19" a menudo se compara con el sistema estadounidense THAAD, considerado el sistema de defensa aérea más poderoso del arsenal estadounidense.|Tingshu Wang

Otro de los protagonistas fue el lanzador “PCH-191”, un moderno sistema de lanzacohetes múltiples que puede disparar misiles balísticos con un alcance de hasta 500 kilómetros, consolidándolo como uno de los más poderosos en su categoría.

Los drones, la estrella del desfile militar de China

Los sistemas aéreos no tripulados, drones de combate y reconocimiento, fueron de lo más destacado. Estos dispositivos pueden efectuar desde misiones tácticas hasta simulaciones de ataques estratégicos.

Con su reciente despliegue, China, actual líder en producción y exportación de drones, reafirmó su dominio en la guerra tecnológica del futuro.

New types of AI-equipped drones appear in the unmanned aerial combat formation during the military parade in Beijing.



These include reconnaissance-strike integrated drones, uncrewed wingmen, uncrewed air combat aircraft, and shipborne uncrewed helicopters.



These systems can…

La exhibición de estas armas avanzadas no solo busca mostrar músculo militar, sino también enviar un mensaje: China está lista para competir por el liderazgo global.

