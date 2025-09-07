VIDEO: Portero muere tras atajar penalti con el pecho en pleno campeonato en Brasil

Tragedia en el mundo del futbol. El portero Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, perdió la vida el pasado 2 de septiembre de 2025 durante un partido en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, ubicado en Augusto Corrêa, en el estado de Pará en Brasil.

El guardameta de 31 años participaba en los Juegos de la Semana de la Patria 2025, cuando detuvo el penalti que aseguró la victoria de su equipo. Tras el festejo, el portero se desplomó en la cancha, ante el asombro de sus compañeros y rivales.

Intentaron reanimar a portero, pero murió en el hospital

Pixé recibió atención médica inmediata en el gimnasio y fue trasladado a un hospital cercano; sin embargo, falleció poco después de su ingreso. Hasta el momento, las autoridades deportivas y médicas no han confirmado la causa oficial de su muerte, aunque se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer el suceso.

🇧🇷 En #Brasil, un portero identificado como Antonio Edson dos Santos falleció luego de detener un penal con el pecho ⚽🕊️



El hecho fue registrado por varios asistentes y muestra al jugador durante una tanda de penales, detener el balón y caminar hacia un compañero para celebrar.… pic.twitter.com/3N4wgNlZpr — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) September 5, 2025

Reacciones: duelo en el futsal brasileño

La Federación de Futsal de Pará (FEFUSPA) lamentó el fallecimiento del portero en un comunicado:

“Antônio Edson deja un legado de inspiración, talento y espíritu deportivo. Su presencia será recordada dentro y fuera de la cancha”. El mensaje, acompañado de condolencias para su familia y compañeros de equipo, refleja el impacto que la muerte del arquero ha tenido en la comunidad deportiva de Brasil.

Por su parte, el Ayuntamiento de Augusto Corrêa anunció la suspensión de los partidos programados para el 3 de septiembre, como muestra de respeto hacia el jugador y su familia. Los encuentros se reanudarán al día siguiente.

La pasión del futsal brasileño, de luto

Pixé era un jugador conocido por su dedicación al futsal local. Su muerte ha generado conmoción en redes sociales, donde colegas, aficionados y entrenadores lo describen como un ejemplo de compromiso y pasión por el deporte.

El suceso también ha abierto conversaciones sobre la salud y seguridad de los jugadores en competencias amateur y semiprofesionales, donde a menudo se carece de protocolos médicos avanzados.