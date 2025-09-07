¡AICM cierra puertas de la Terminal 1! Estos son los nuevos accesos para viajeros

Las remodelaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)provocaron el cierre de las puertas 1 y 2 de la Terminal 1, por lo que se le recomienda a las y los viajeros tomar precauciones, pero ¿cuáles serán los nuevos accesos?

¿Cuáles son los nuevos accesos tras remodelaciones en el AICM?

¡Atención, viajeros! Debido al cierre de puertas de la Terminal 1, las autoridades habilitaron nuevo accesos para los usuarios , por lo que podrán entrar de la puerta 3 a la 10 .

A pesar de que las afectaciones pueden ser mínimas, el AICM recomendó a los pasajeros estar atentos a cualquier anuncio o modificaciones.

Por otro lado, el pasado 27 de agosto, se iniciaron los trabajos de remodelación del modelo V de la Terminal 1, que comprende las posiciones de embarque de la 25 a la 28, para el despacho de aviones con vuelos nacionales e internacionales.

¿Cuándo terminarán las remodelaciones del AICM?

Los trabajos de remodelación en el AICM comenzaron el pasado viernes 5 de septiembre 2025 y, se espera, que terminen hasta finales del 2026 .

Se espera que la primera fase de los trabajos concluyan en mayo 2026, semanas antes de que inicie el Mundial 2026, evento deportivo que tendrá como sede a México.

“Los trabajos en esta área pública de la T1, conocida como ambulatorio, se llevarán a cabo sin afectar los aterrizajes y despegues de aeronaves”, indicó en el comunicado publicado en redes sociales.

Cada detalle de nuestra remodelación está pensado para que tu viaje inicie o terminé con mayor comodidad. #ArptoBJ pic.twitter.com/Wb8uRT4TP4 — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 7, 2025

Recomendaciones ante el cierre de puertas de la Terminal 1

Ante los cierres y las modificaciones en algunos accesos del AICM, las autoridades aeroportuarias compartieron algunas recomendaciones para las y los usuarios que tienen un viaje en puerta.



Llegar con anticipación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del AICM

Seguir las señales y las instrucciones del personal de seguridad en el aeropuerto.

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en AICM?

El Aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con un sitio web oficial, en el que las y los pasajeros pueden revisar el estatus de su vuelo en tiempo real, incluso en tiempos de lluvias, pero ¿cómo checarlo?

