¿Descuentos para el testamento en septiembre? Estos son los beneficios

Septiembre, es un mes clave para las y los mexicanos que desean proteger su patrimonio y asegurar el bienestar de los seres queridos, por ello, se ofrecen algunos descuentos para la realización del testamento, pero ¿qué beneficios tare hacerlo en este periodo?

Descuentos y beneficios disponibles en septiembre 2025

¡Atención, ciudadanos! La Secretaría de Gobernación y el Notario Mexicano cuentan con el programa “Mes del Testamento”, el cual ofrece ciertos descuentos y beneficios para las personas que quieran realizarlo, pero ¿cuáles son?

El Gobierno de México ofrece descuentos de hasta 50% sobre el costo normal del testamento durante septiembre.

Mientras que los beneficios que ofrecen son el recibir asesoría jurídica con notarias y notarios públicos en todo México, estas resolverán todas las dudas de forma personalizada.

En caso de no poder acudir a la notaría entre semana, la mayoría de ellas han habilitado sus servicios los sábados; ten la certeza de que tu voluntad será respetada y tus seres queridos quedarán protegidos.

Inicia "Septiembre, Mes del Testamento". Acude a tu notaría y consulta los beneficios que existen para realizar tu testamento.#MesDelTestamento #Septiembre #NotariadoMexicano #JuntosPorElNotariado pic.twitter.com/va45SYJYSo — Notariado Mexicano (@notariadomex) September 1, 2025

¿Cómo tramitar el estamento a mitad de precio en México?

Si estás interesado en tramitar el testamentos durante el mes de septiembre y aplicar al descuento del 50%, te compartimos los pasos para poder realizarlos.



Acude a la notaria de tu elección; consúltalas en el Notariado Mexicano.

de tu elección; consúltalas en el Notariado Mexicano. Ten a la mano tu identificación oficial.

Comparte tus datos con el notario; te orientarán para saber qué bienes puedes heredar, así como derechos y obligaciones.

Incluye a los testigos que se te solicitan.

Realiza en pago correspondiente.

Expresa tu voluntad en el testamento y hereda los bienes a las personas que decidas.

Ahora, para localizar la notaria más cercana a ti, lo único que debes hacer es seguir estos pasos:



Ingresa al Directorio de Notaria de la República Mexicana o da clic en este enlace

Coloca el estado al que pertenezcas

Escribe la zona en la que resides

Una vez realizado estos pasos, la plataforma te arrojará la dirección de las distintas notarias, así como los datos para poder comunicarse con ellos directamente y poder agendar tu cita.