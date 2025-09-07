Muere surfista atacado por tiburón en Australia; es el tercer fallecimiento en más de 60 años

Un tiburón atacó y mató a un surfista en una playa de Australia el sábado 6 de septiembre de 2025. El ataque sucedió en la playa de Long Reef en Sídney, con un hombre de 57 años de edad quien estaba surfeando con sus amigos a 100 metros de la costa, cuando un gran escualo lo atacó.

El personal de emergencias acudió a la zona alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, por el reporte de que un hombre sufrió heridas graves. A pesar de ser llevado a la orilla, los paramédicos lo declararon sin vida en el sitio.

Testigos narran ataque de tiburón en Australia

Testigos mencionaron que cundió el caos después de que el tiburón atacó al surfista y el animal se asomó. “Había un chico gritando ‘No quiero ser mordido, no quiero que me muerdas, no me muerdas’ y vi que la aleta dorsal del tiburón subía y era enorme”, mencionó Mark Morgenthal a un medio afiliado a la cadena CNN. El testigo añadió que aparentemente el tiburón tenía seis metros de largo.

Mercury Psillakis, el hombre víctima del ataque, desapareció bajo el agua con su tabla de surf y perdió varias extremidades, aseguró Stuart Thomson, inspector de policía de Nueva Gales del Sur, a periodistas en una conferencia de prensa.

El comandante del área de policía de Northern Beaches, John Duncan, dijo a los medios locales que el ataque fue un “incidente extraño que sucede muy, muy raramente”. Las autoridades usan drones para buscar cualquier señal de tiburones, por lo que la playa permanece cerrada.

¿Qué tan comunes son los ataques de tiburones?

Morir a raíz de un ataque de tiburón es extremadamente raro. En el mundo, es más probable morir por una enfermedad del corazón (1 de cada 5 muertes), por cáncer (1 de cada 7 casos) o hasta por un accidente de bicicleta (una de cada 4 mil 919) que por una mordedura de tiburón (una de 4 millones 332 mil 817), destaca el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Florida, Estados Unidos.

En los últimos 60 años, sólo se habían registrado dos muertes por ataque de tiburón en Australia. En 1963, la actriz Marcia Hathaway murió atacada por un tiburón toro en las aguas de Middle Harbour.

Mientras que el instructor de buceo Simon Nellist murió por un tiburón blanco mientras nadaba en la playa Little Bay en 2022.