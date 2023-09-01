Quinto Informe de Gobierno de AMLO: Noticias de hoy 01 de septiembre 2023 en México y el mundo

Este 01 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rendirá su Quinto Informe de Gobierno desde el estado de Campeche, donde también supervisará los avances del Tren Maya. Consulta en Fuerza Informativa Azteca todos los detalles de esta y las últimas noticias de hoy en México y el mundo.



¿A qué hora y dónde ver el Quinto Informe de Gobierno de AMLO?

A un año de acabar su mandato y aun con diversos pendientes, Andrés Manuel López Obrador rendirá su Quinto Informe de Gobierno en Campeche, mismo que dará inicio a las 10:00 de la mañana y podrá ser visto en diversos canales.



Madre buscadora propone a cárteles para Premio Nobel de la Paz 2024

Delia Quiroa, una madre buscadora de Tamaulipas, lanzó una petición desesperada a los cárteles del crimen organizado en México de pacificar el país y por ende, proponerlos para Premio Nobel de la Paz en 2024.



Bloquean la autopista México-Pachuca, transportistas exigen seguridad

Desde la madrugada, transportistas bloquearon la autopista México-Pachuca para exigir seguridad en la zona, ello debido a la ola de violencia y extorsiones que han registrado en los últimos días.



Uriel Carmona, fiscal de Morelos, queda en libertad

Este viernes, un juez ordenó libertad para el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien está acusado de haber manipulado la investigación sobre la muerte de Ariadana Fernanda, la joven de 27 años.



Ovidio Guzmán “El Ratón”, hijo de "El Chapo" Guzmán, se quedará en el Altiplano

Un Juez solicitó a la cancillería mexicana si se concederá o no la extradición de Ovidio Guzmán López, líder de "Los Chapitos", a los Estados Unidos.