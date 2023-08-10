Últimas noticias de hoy: Gobierno concreta compra de Mexicana de Aviación

Este jueves 10 de agosto de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde le gobierno federal informó que concretó la compra de la marca Mexicana de Aviación.

Además, la empresa Virgin Galactic realizó este jueves el lanzamiento de su segunda nave espacial comercial. Mientras que transportistas del Estado de México atraparon a un presunto extorsionador.

¡Por fin! Gobierno Federal logra compra de Mexicana de Aviación e indemnización a trabajadores

Este jueves 10 de agosto de 2023, el gobierno federal informó que logró comprar la marca Mexicana de Aviación, así como tres inmuebles y un simulador de vuelo, de acuerdo con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. En la conferencia matutina presidencial, la funcionaria destacó que cada extrabajador de la aerolínea que dejó de volar en 2010 recibirá 110 mil pesos como indemnización.

Por su parte, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que operará la nueva línea aérea, detalló que los boletos comenzarán a ser vendidos en septiembre próximo, con un costo 20% menor a su competencia en promedio.

Así ocurrió el lanzamiento del segundo vuelo comercial al espacio de Virgin Galactic

Esta mañana, la empresa Virgin Galactic, del magnate Richard Branson, llevó a cabo su segundo vuelo comercial con cuatro personas a bordo. La nave Galactic 02 partió del Spaceport en Nuevo México a las 9:00 horas, tiempo del Centro de México.

🚀¡Fuera de este mundo! 😱



El segundo vuelo de la empresa Virgin Galactic al espacio lleva ahora a cuatro personas.



El costo de los boletos para viajar al espacio con estas naves ronda hasta los 250 mil dólares americanos, es decir, ¡cerca de cuatro y medio millones de pesos!… — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2023

Transportistas del Edomex atrapan a extorsionador en Tecámac

A dos días de que transportistas de diversas rutas que dan servicio en el Estado de México (Edomex) formaran su propio grupo de vigilancia, la noche del miércoles 9 de agosto realizaron la primera detención de un presunto extorsionador en el municipio de Tecámac. El sujeto fue presentado ante el Ministerio Público de Palmas en Ecatepec.

La detención del presunto #extorsionador fue realizada por los propios transportistas.



El sujeto fue presentado al Ministerio Público de #Ecatepec, @Edomex https://t.co/fxrHjAQ7lE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2023

¿Divorcio? PRD hace pausa con Frente Amplio por México por aspirantes que no pasaron a la siguiente etapa

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que hará una pausa del proceso con Frente Amplio por México, esto después de que sus aspirantes no pasaran a la siguiente etapa, como es el caso de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera.

#ÚLTIMAHORA | 🚨@jesus_zambranog anuncia pausa del @PRDMexico en el Frente Amplio por México, pues ninguno de sus aspirantes pasó a la siguiente etapa.https://t.co/AM048IVmkT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2023

Autopsia de María Fernanda Sánchez concluye que no presentaba signos de violencia

La Embajada de México en Alemania informó que la autopsia de María Fernanda Sánchez, hallada muerta el 5 de agosto pasado en un canal en Berlín, concluye que la joven estudiante no registraba signos de violencia, pero la causa de su muerte seguirá bajo investigación.

Banxico mantiene tasa de interés en 11.25%; ve necesario congelarla por periodo prolongado

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) informó que la tasa de interés se mantuvo sin cambios, por lo que se mantuvo en 11.25% por segunda ocasión consecutiva, poniendo fin a su ciclo alcista que comenzó en 2021 con un total de 25 alzas seguidas.