Últimas noticias de hoy: AMLO informa que hallaron a Ceci Flores, Madre Buscadora de Sonora

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy lunes 17 de abril de 2023 sucedidas en México y el mundo. El recorrido informativo del inicio de esta semana comienza en nuestro país, donde el presidente AMLO indicó que ya fue encontrada Ceci Flores, quien forma parte del grupo Madres Buscadoras de Sonora.

Mientras que en Sudán continúan los conflictos entre el ejército y grupos paramilitares. En tanto que hoy regresan a clases los estudiantes de educación básica y les brindarán una campaña contra el consumo de drogas.

Ceci Flores Armenta, madre buscadora en Sonora, fue localizada: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mencionó que Ceci Flores Armenta, del grupo Madres Buscadoras de Sonora, ya está localizada después de haber sido reportada como desaparecida. En su conferencia matutina de este lunes 17 de abril de 2023, el mandatario agregó que la mujer está bien de salud. De acuerdo con el grupo Madres Buscadoras, Ceci Flores estaba realizando labores de búsqueda en Sonora a bordo de una patrulla de la policía estatal.

Asi informó el presidente @lopezobrador_ sobre la aparición de Ceci Patricia Flores Armenta pic.twitter.com/pDKrIMbfcB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

Sudán continúa con enfrentamientos entre el ejército y milicias paramilitares

Los enfrentamientos armados entre el ejército de Sudán y grupos paramilitares conocidos como Fuerzas de Apoyo Rápido han dejado un saldo de más de 100 muertos y cerca mil 100 personas lesionadas. Desde octubre de 2021, la nación africana ha sido gobernada por un consejo de generales. El conflicto estalló por una propuesta de transición hacia un gobierno civil.

Al menos 25 personas murieron y otras 183 resultaron heridas tras los enfrentamientos en Sudán, dijo el Comité Médico Central de #Sudán.



Este sábado se registraron enfrentamientos entre el Ejército y la principal fuerza paramilitar del país. pic.twitter.com/DKlTjNjs1P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 15, 2023

SEP: estudiantes regresan de vacaciones con campaña contra drogas

Ante el regreso a clases este lunes 17 de abril de 2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hoy comienza la campaña contra las adicciones titulada “Si te drogas, te dañas”. Dicha estrategia cuenta con guía para profesores, materiales impresos, audiovisuales, infografías y otros recursos para inhibir el consumo de estupefacientes como el fentanilo.

AICM reporta impacto de ala y estabilizador de dos aviones: no hay lesionados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que dos aviones en tierra tuvieron un impacto entre la punta de una de las aeronaves y el estabilizador horizontal de la otra en las calles de rodaje B y D. El incidente no dejó lesionados y ya investigan las causas.

El incidente ocurrió a las 15:10 horas en la #Terminal2 del #AICM



Las aeronaves eran un Delta con destino #NuevaYork y un #Aeroméxico que iba a #CiudadJuárez; los pasajeros tuvieron que ser bajados.



El aeropuerto opera con normalidad.



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Asesinan al líder de Mercado de Artesanías en San Cristóbal de las Casas

Jerónimo Ruiz, líder de artesanos en el Mercado de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, murió tras recibir al menos cuatro impactos de bala durante la mañana de este lunes 17 de abril de 2023. El ataque ocurrió mientras el comerciante conducía su automóvil. Los agresores, a bordo de una motocicleta, dispararon al parabrisas del vehículo de la víctima.

Esta mañana fue asesinado a balazos Jerónimo Ruiz, un líder artesano del mercado de Artesanías de Santo Domingo, en San Cristóbal de las Casas, #Chiapas



Los primeros reportes indican que recibió al menos cuatro balazos; tras el #crimen, se registran balaceras. pic.twitter.com/JMlAzxYfWn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

Estos son los detalles para el primer Simulacro Nacional 2023

El primer Simulacro Nacional 2023 tendrá lugar este miércoles 19 de abril de 2023, a las 11:00 horas, cuando se activará la alerta sísmica que se escuchará en los altavoces de 13 mil 898 postes en la CDMX, con la hipótesis de un temblor de magnitud 7.5. El Metro CDMX también participará en el ejercicio y enlistó el protocolo a seguir en estos casos.

La reina del pop volverá a México: Madonna confirma concierto con ‘Celebration Tour’

La cantante Madonna regresará a México a ofrecer un concierto el próximo 25 de enero de 2024 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, como parte de su gira titulada “The Celebration Tour”.

Bad Bunny y Grupo Frontera lanzan colaboración; ¿Qué es “un x100to”?

Este lunes, Grupo Frontera y el cantante puertorriqueño Bad Bunny revelaron su colaboración en la canción titulada “un x100to”. Desde ayer domingo, el intérprete de trap había dado una pista del tema al publicar un video en su perfil oficial de TikTok.