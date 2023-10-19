Últimas noticias de hoy: Suspenden servicio en Línea A del Metro CDMX

Este jueves 19 de octubre de 2023, el servicio en la Línea A del Metro CDMX debió ser suspendido por la caída de una catenaria. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo.

Mientras que el huracán “Norma” elevó sus rachas de viento a categoría 4. Además, Alejandro Encinas dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya nombró a quien lo sucederá.

Cae una catenaria en la Línea A del Metro CDMX

Una catenaria cayó en la Línea A del Metro CDMX, por lo cual los pasajeros debieron ser desalojados. Autobuses de la RTP brindaron servicio en el tramo afectado. Consulta aquí las estaciones cerradas y alternativas.

Huracán “Norma” evoluciona a categoría 4; podría impactar la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán "Norma" alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua explicó que el fenómeno podría tocar tierra este sábado.

🌀 | #Norma ya es #huracán categoría 4.



Tiene #vientos entre 215 y 260 kms/hr. Está ubicado a 355 kms de Playa Perula, #Jalisco.



Se aproxima a BCS. pic.twitter.com/DO1JS6yNIx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

Alejandro Encinas deja la Subsecretaría de Derechos Humanos; ya hay relevo, anuncia AMLO

Alejandro Encinas, quien se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dejó el cargo para integrarse al equipo de la coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Félix Arturo Medina será quien lo sustituya, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina de hoy.

Ya hay relevo.@A_Encinas_R deja la subsecretaría de #DerechosHumanos.



Dejó su cargo para unirse al equipo de @Claudiashein. La noticia fue confirmada por @lopezobrador_.https://t.co/FFN2mjwyWs pic.twitter.com/ygPdg2Hlb8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

TEPJF determina que AMLO y Gobierno Federal hicieron uso indebido de recursos en elecciones 2023

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el personal de comunicación Social del Gobierno Federal hicieron uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales de 2023 en los estados de México (Edomex) y Coahuila.

Abandonan camioneta tras presunto intento de asalto en colonia Tacubaya

Cerca del medio día de este jueves, una persona resultó lesionada tras un presunto intento de asalto en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX. El hecho sucedió cuando una camioneta compacta chocó contra el muro de contención en el Puente de la Morena.