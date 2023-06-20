Últimas noticias de hoy: Hijo de Joe Biden llega a acuerdo sobre tres cargos en su contra

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy martes 20 de junio de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más importante de este día comienza en Estados Unidos, donde el hijo del presidente Joe Biden aceptará declararse culpable de tres cargos en su contra por una investigación que duró cinco años.

Mientras que en Ocozocoautla, Chiapas, un enfrentamiento armado dejó un saldo de tres personas muertas y dos lesionados. Y en la India, la ola de calor ha matado a 166 personas por temperaturas superiores a los 40 grados.



Hunter Biden, hijo del presidente de EU, se declarará culpable de tres cargos

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, se declarará culpable de tres cargos tras una investigación de la Fiscalía federal del estado de Delaware, después de llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Los cargos son dos delitos fiscales menores, y también llegará a un acuerdo sobre un cargo de delito grave con armas, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense.

Tres muertos y dos heridos por enfrentamiento en Ocozocoautla, Chiapas

Tras un cateo a un rancho en el municipio de Villaflores, en Chiapas, ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la carretera con dirección a la comunidad de Ocozocoautla durante la tarde de este lunes. Tres elementos murieron y dos personas están lesionadas.

En India continúa aumentando la temperatura y el número de fallecidos

En los estados de Uttar Pradesh y Bihar, en el norte de India, la ola de calor que azota dicha nación provocó un saldo de 166 personas muertas. La temperatura en ese país ha llegado a 43.5 grados. Cientos de habitantes han sido internados en hospitales, las morgues están hacinadas y hay afectaciones en el suministro eléctrico.



VIDEO: Captan violento intento de secuestro contra una niña en Francia

En Burdeos, Francia, un sujeto persiguió a una señora de 73 años para intentar arrebatarle a una menor de edad. El intento de secuestro quedó captado por una cámara de vigilancia.

#VIDEO | 🛑 ¡VIOLENCIA EN #FRANCIA!



Un hombre intentó secuestrar a una niña en #Bordeaux.



Los #hechos fueron captados por la cámara de #vigilancia de la vivienda.#Policías detuvieron al atacante. pic.twitter.com/chLiHMv4AG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

AMLO designa a Marath Bolaños López como nuevo secretario del Trabajo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que designó a Marath Bolaños López como nuevo secretario del Trabajo, en sustitución de Luis María Alcalde, quien pasó a ocupar la Secretaría de Gobernación. El mandatario reveló el nombramiento en su conferencia matutina de este 20 de junio de 2023. Bolaños López ha sido profesor en la UNAM y era subsecretario de Trabajo, así como encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

A un año del asesinato de sacerdotes jesuitas en Chihuahua, iglesias repicarán campanas por un minuto

Este martes 20 de junio de 2023 se cumple un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas, además de un hombre más, dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, en Urique, Chihuahua. En ese sentido, la Compañía de Jesús en México convocó a que a las 15:00 horas, por un minuto, se repiquen las campanas de todos los templos y capillas.

#Chiapas | Las campanas de la Catedral Metropolitana de San Marcos también replicaron para exigir #justicia.



Reporte de @Alberto_Chame.https://t.co/CjFIMXQX6s pic.twitter.com/c7fMTBhZRt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

¡Cayó el pago! La Selección Mexicana de natación artística ya recibe las becas de la Conade

La Selección Mexicana de natación artística comenzó a recibir los pagos de las becas emitidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), afirmó Luis Jiménez, abogado del equipo.

Balacera en la Central Camionera del Sur en CDMX, deja 2 muertos en intento de asalto

Tras un presunto asalto a custodios de una empresa de traslado de valores en la Central Camionera del Sur en la zona de Taxqueña, Ciudad de México (CDMX), ocurrió una balacera que dejó como saldo a dos personas sin vida y a una mujer lesionada que debió ser trasladada a un hospital.