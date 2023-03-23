Últimas noticias de hoy: Confirman identidad de “El Chueco”

Este jueves, Fuerza Informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy 23 de marzo de 2023 ocurridas en México y el mundo. El recorrido comienza con la confirmación de la identidad del cuerpo hallado en Sinaloa, el cual se trata de “El Chueco”.

Además, asesinaron al subsecretario de seguridad municipal de Guanajuato y los prestadores de servicios de turismo esperan recuperarse tras ocho días de cierre de puertos en Quintana Roo.

AMLO confirma identidad de “El Chueco”, asesinado en Choix, Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la identidad del cuerpo hallado en la comunidad de Choix, Sinaloa. En su conferencia de prensa matutina de este jueves 23 de marzo de 2023, el mandatario señaló que los análisis corroboran que se trata de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, buscado por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas ocurrido el 20 de junio de 2022.

#ÚLTIMAHORA | El presidente @lopezobrador_ confirmó en su conferencia matutina que el hombre encontrado #muerto en #Sinaloa, sí es #ElChueco.



Estuvo relacionado con los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, en #Chihuahua. pic.twitter.com/NlMmxDgmML — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

Ejecutan a subsecretario de seguridad municipal de Guanajuato

Sujetos armados atacaron a Jesús Alejandro Camacho Escobar, subsecretario de seguridad de Guanajuato, durante la tarde de ayer El funcionario tenía cinco años como elemento activo de la Secretaría de Seguridad de la capital guanajuatense. A pesar del operativo de seguridad para hallar a los criminales, las autoridades aún no son localizados.

Prestadores de servicios en Quintana Roo esperan recuperarse en Semana Santa

Después del cierre de actividades en los puertos de Quintana Roo a causa del mal clima, algunos prestadores de servicios esperan recuperar los ingresos perdidos en el próximo período vacacional de Semana Santa. Algunos pescadores incluso han registrado pérdidas totales de ingresos debido a esta situación.

En Francia aumentan protestas y enfrentamientos por Reforma de Pensiones de Macron

La policía de la ciudad de Rennes usó cañones de agua y gas lacrimógeno para reprimir a los manifestantes por la Reforma de Pensiones del presidente francés Emmanuel Macron. En respuesta, los inconformes lanzaron botellas, piedras y hasta fuegos artificiales. Sindicatos bloquearon refinerías para así impedir la distribución de combustibles. La nación no había registrados protestas similares desde hace cuatro años con los “Chalecos amarillos”.

ADN del cabello de Beethoven confirma que tenía estas enfermedades

Investigadores liderados por expertos de la Universidad de Cambridge realizaron un análisis a ocho mechones de cabello del compositor Ludwig van Beethoven y encontraron que padecía pérdida auditiva y problemas gastrointestinales, además que consumía bastantes cantidades de alcohol, lo que pudo generarle una enfermedad en el hígado.

Cámara de Diputados aprueba que presidencia del INE sea para una mujer

Después de una reunión entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos organismos decidieron que la quinteta de candidatos para la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) estará conformada únicamente por mujeres.

#ÚLTIMAHORA | Tras reunión con magistrados del Tribunal Electoral, líderes políticos de Cámara de Diputados aceptan que presidencia del @INEMexico sea para una #mujer. pic.twitter.com/YHxHkh58zI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

Empresas privadas aportarán 7 millones de metros cúbicos para sequía en CDMX

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que empresas privadas apoyarán en la sequía en CDMX con 7.7 millones de m3 de agua potable a la red de aguas de la ciudad. El acuerdo es con 10 compañías, aunque aún siguen las negociaciones con otras 16.