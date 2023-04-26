Últimas noticias de hoy: Diputados aprueban reformas para que Sedena vigile el espacio aéreo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy miércoles 26 de abril de 2023 para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante de este día comienza en nuestro país, donde la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes para ampliar facultades de la custodia del espacio aéreo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, hoy habrá una reunión de gobernadores de 20 estados de la república en Palacio Nacional, en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no estará presente. Mientras que en Veracruz, las autoridades detuvieron al presunto feminicida de la enfermera Yaraseth Zepeta García.

Morena amplía facultades de Sedena para vigilar espacio aéreo

La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 264 votos reformas sobre seguridad aérea, con las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá facultades para vigilar el espacio aéreo mexicano. Las modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea, así como de Aeropuertos y Aviación Civil pasaron con los votos de los legisladores de Morena y partidos aliados. El dictamen pasó al Senado de la República para ser validado.

En la recta final del periodo ordinario de sesiones en la Cámara Baja, @PartidoMorenaMx y aliados avalan en lo general reformas para que @SEDENAmx vigile es espacio #aéreo.https://t.co/rMs1M0ljLc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

AMLO no estará presente en reunión con 20 gobernadores en Palacio Nacional

El secretario de gobernación, Adán Augusto López, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no estará en la reunión de 20 gobernadores de los estados emanados de Morena que tendrá lugar hoy en Palacio Nacional. En conferencia matutina de este miércoles 26 de abril, el funcionario detalló que esta se trata de una reunión de trabajo, donde está previsto que se trate el tema de la estrategia nacional de seguridad.

#EnLaMañanera | Durante la reunión con gobernadores no habrá mensaje del presidente@lopezobrador_ pic.twitter.com/u4w2TfzNyV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

Cae presunto feminicida de enfermera Yaraseth Zepeta en Veracruz

El presunto feminicida de Yaraseth Zepeta García, enfermera del Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, Veracruz, quedó aprehendido, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado. El crimen ocurrió el pasado 22 de abril cuando uno o varios atacantes despojaron de las pertenencias a la víctima y además se llevaron su vehículo, el cual fue hallado a unas cuadras de su casa el día siguiente.

VIDEO: AMLO reaparece y confirma que se desvaneció tras contagio de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció en video este miércoles 26 de abril de 2023 y confirmó su contagio de Covid-19, tras tres días de su último mensaje en su cuenta de Twitter. Hoy reveló que sufrió un desvanecimiento durante su gira en Yucatán realizada el domingo pasado, mientras supervisaba las obras del Tren Maya. Esto provocó atenciones médicas especializadas.

🚨#ÚLTIMAHORA | A través de un #video, el presidente @lopezobrador_ habló sobre su estado de salud y confirmó que se desvaneció (aunque permaneció consciente) durante una reunión del #TrenMaya



Además, habló sobre su tercer contagio de #Covid19



"Se me complicó porque me fui a… pic.twitter.com/22kvFnlw6h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

Realizan misa de XV años para Norma Lizbeth, fallecida por bullying

Familiares y amigos de Norma Lizbeth, la menor que murió presuntamente por actos de bullying en San Juan Teotihuacán, le ofrecieron una misa por sus XV años, llevaban globos blancos, rojos y ramos de flores. Cabe recordar que la alumna que la agredió fue detenida y se encuentra recluida en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec.

Adiós al Conacyt, diputados avalan Ley de Ciencia y Tecnología

En la Cámara de Diputados, la mayoría de legisladores de Morena aprobó expedir una nueva Ley en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías, e Innovación, que desaparece el Conacyt y establece un nuevo esquema para otorgar becas.