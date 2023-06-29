Últimas noticias de hoy: AMLO habla sobre corrupción en Segalmex

Este jueves 29 de junio de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. Este día comienza con lo más importante de la actualidad en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la corrupción detectada en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Mientras que en Chiapas, aún no hay pistas sobre la ubicación de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado que fueron secuestrados. Y en Francia continúan los disturbios en protesta por un joven abatido por la policía tras un incidente de tránsito.

“Nos dolió mucho este fraude”: AMLO rompe silencio sobre caso de corrupción en Segalmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso de corrupción detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). En su conferencia de prensa matutina de este 29 de junio de 2023, el mandatario señaló que dio la instrucción de que la Fiscalía General de la República investigara en cuanto conoció del hecho.

Aparecen en tres videos, pero no hay rastro de trabajadores de Seguridad en Chiapas

16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas secuestrados el pasado 27 de junio de 2023 han aparecido en tres videos compartidos en redes sociales, pero su paradero aún es desconocido. Familiares de los desaparecidos aseguran que están desesperados.

Disturbios en Francia por segunda noche consecutiva quemaron edificios y coches

En el segundo día de disturbios debido a las protestas contra la muerte de un adolescente abatido por la policía de Francia, 150 personas quedaron detenidas y los inconformes realizaron destrozos a 90 edificios públicos.

#Francia | La #policía reportó la detención de al menos 150 personas y 170 heridos.



El presidente @EmmanuelMacron pide calma pero los #disturbios se extendieron a otras ciudades.https://t.co/H64V5U3rCm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 29, 2023

Balacera en “La Ruana”, muere Hipólito Mora, ex líder autodefensa

El ex líder de los grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, murió tras una agresión con armas de fuego contra su camioneta en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”. Alrededor del mediodía de hoy sucedió una balacera, la que fue la tercera contra el también empresario.

#ÚLTIMAHORA | Reportan ataque armado contra Hipólito Mora, líder de las #autodefensas.



Los hechos habrían ocurrido en La Ruana, #Michoacán. pic.twitter.com/nZqeRXnjqn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 29, 2023

Va por México presenta Comité Organizador para método de elección de candidato

El Frente Amplio por México, conformado por la coalición opositora Va por México y la sociedad civil, instaló el Comité Organizador y el observatorio ciudadano para el proceso que se llevará a cabo para nombrar al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor.