Últimas noticias de hoy: Trump alega que evitará la tercera guerra mundial

Fuerza Informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy domingo 5 de marzo, de lo que sucede no solo en México, sino alrededor del mundo.

Las notas más relevantes de este día tratan sobre el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ascenso al podio de Checo Pérez en la Fórmula 1 y el incidente de una camioneta en los talleres del Tren Ligero de la Ciudad de México.



“Solo yo puedo prevenir la Tercera Guerra Mundial": Trump

El ex conductor del reality “The Apprentice” y ex mandatario estadounidense Donald Trump aseveró que él es el único que podría evitar una eventual Tercera Guerra Mundial. Este sábado, durante un evento del Partido Republicano en Washington, Trump añadió que tiene una buena relación con Vladimir Putin y por ello arreglaría el conflicto armado entre Rusia y Ucrania en menos de un día.

¡LO HIZO DE NUEVO! Checo Pérez queda en segundo en el GP de Bahréin

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez ascendió al podio en la primera carrera de la temporada 2023, realizada en Bahrein. En esta competición, el originario de Jalisco quedó en la segunda posición, mientras que su compañero de la escudería Red Bull Racing Max Verstappen quedó en primer lugar. El español Fernando Alonso quedó en la tercera posición del Gran Premio de Bahrein.

¡Por ir a exceso de velocidad! Camioneta se mete al Tren Ligero

Una camioneta volcó en su lado izquierdo e invadió los talleres del Tren Ligero, en la Ciudad de México, cerca de las 7 de la mañana de este domingo 5 de marzo. El conductor iba a exceso de velocidad y perdió el control del vehículo, por lo que la unidad quedó volcada en Calzada de Tlalpan, cerca de la calle Puerto Rico en la colonia Parque San Andrés Coyoacán.

Bomberos combaten incendio masivo en el Bronx, en Nueva York

Cerca de la vía Concourse, en la calle 181st del barrio del Bronx en Nueva York, bomberos atienden un incendio, cuyo humo puede verse desde distintas partes de la ciudad estadounidense. Un edificio comercial es el afectado y la conflagración habría ocurrido por una batería de litio, de acuerdo con los primeros reportes.

Detienen a hombre por acuchillar a su novia en una pelea

Un sujeto quedó detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México después de atacar con un cuchillo a su novia. La detención ocurrió en las calles Río Bravo y Santa Cruz, colonia Puente Blanco, en la alcaldía Iztapalapa. Los familiares de la víctima la trasladaron a un hospital, pero la joven ya no presentaba signos vitales a su llegada.