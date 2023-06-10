Aterrizan en Bogotá los niños perdidos en la selva colombiana: últimas noticias de hoy en México y el mundo
Los niños perdidos en la selva colombiana pronto volverán a sus hogares después de 40 días; consulta esta y las últimas noticias de hoy sábado 10 de junio en FIA.
La madrugada de este sábado llegaron a la ciudad de Bogotá, Colombia, los cuatro niños perdidos durante más de 40 días en la selva del Guaviare; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 10 de junio de 2023:
- Niños perdidos en la selva colombiana se encontrarán con familiares
Los menores de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 12 meses, fueron rescatados por tropas del Ejército de Colombia y en las próximas horas se reencontraron con sus familiares.
- Detienen y procesan a 16 militares por posible ejecución extrajudicial
Un grupo de 16 militares fue detenido y sujeto a proceso en el fuero castrense, por su implicación en el asesinato de 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
- Metro CDMX ejecuta maniobras de rescate en Línea 3
El Metro de la CDMX informa sobre una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren en la Línea 3, por lo que las autoridades realizan maniobras de rescate; el servicio de Indios Verdes a Universidad se encuentra suspendido.
- Muere Ted Kaczynski, conocido como “Unabomber”
Ted Kaczynski, el hombre que aterrorizó a Estados Unidos con cartas bomba durante 17 años, murió en la cárcel donde enfrentaba condena de cadena perpetua.
- Manchester City es campeón de la Champions League
El Manchester City derrotó 1-0 a Inter por final de Champions League en el Atatürk Olympic Stadium.
- Papa Francisco no impartirá bendición dominical por recomendación médica
Los médicos a cargo de la recuperación del Papa Francisco le aconsejaron reposo después de su cirugía abdominal; continuará internado la próxima semana.