Aterrizan en Bogotá los niños perdidos en la selva colombiana: últimas noticias de hoy en México y el mundo

La madrugada de este sábado llegaron a la ciudad de Bogotá, Colombia, los cuatro niños perdidos durante más de 40 días en la selva del Guaviare; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 10 de junio de 2023:



Niños perdidos en la selva colombiana se encontrarán con familiares

Los menores de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 12 meses, fueron rescatados por tropas del Ejército de Colombia y en las próximas horas se reencontraron con sus familiares.

Detienen y procesan a 16 militares por posible ejecución extrajudicial

Un grupo de 16 militares fue detenido y sujeto a proceso en el fuero castrense, por su implicación en el asesinato de 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Metro CDMX ejecuta maniobras de rescate en Línea 3

El Metro de la CDMX informa sobre una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren en la Línea 3, por lo que las autoridades realizan maniobras de rescate; el servicio de Indios Verdes a Universidad se encuentra suspendido.



Muere Ted Kaczynski, conocido como “Unabomber”

Ted Kaczynski, el hombre que aterrorizó a Estados Unidos con cartas bomba durante 17 años, murió en la cárcel donde enfrentaba condena de cadena perpetua.



Manchester City es campeón de la Champions League

El Manchester City derrotó 1-0 a Inter por final de Champions League en el Atatürk Olympic Stadium.

Papa Francisco no impartirá bendición dominical por recomendación médica

Los médicos a cargo de la recuperación del Papa Francisco le aconsejaron reposo después de su cirugía abdominal; continuará internado la próxima semana.