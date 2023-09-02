Tifón Saola toca tierra en el sur de China: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Durante la mañana de este sábado, el tifón Saola tocó tierra en el sur de China, por lo que casi 900 mil personas fueron evacuadas hacia Hong Kong y otros sectores de la costa sur del país; entérate de esta y las últimas noticias de hoy 2 de septiembre en Fuerza Informativa Azteca (FIA).



Terrorífico tifón Saola arrastra a personas por las calles de Hong Kong

El fenómeno meteorológico de Saola ha causado momentos de pánico y terror incluso para los habitantes de Hong Kong, quienes padecieron fuertes estragos a causa del poderoso ciclón que pasa por Asia.



Encuentran un mono capuchino en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capturó a un mono capuchino en las inmediaciones de la colonia Penitenciaría de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El pequeño animal ya fue entregado a las autoridades federales encargadas de darle las condiciones de vida adecuadas para preservar a su especie.

Meteorito iluminó de verde el cielo de Turquía

Los habitantes de Turquía fueron sorprendidos por una luz que iluminó el cielo que se formó con el paso del meteorito que provocó un destello de colores y que se pudo apreciar en varias partes.

Directora del kínder de Querétaro donde murió una niña asfixiada es separada del cargo

La Fiscalía General del Querétaro confirmó que tanto la directora como la maestra de la menor habían sido separadas de sus respectivos cargos mientras continúan con las investigaciones pertinentes.