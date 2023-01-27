Plan para el rescate de Pemex: últimas noticias de México y el mundo

Este viernes 27 de enero de 2023, AMLO habló sobre el plan de la Secretaría de Hacienda para apoyar a Pemex con en el pago de su deuda; por otro lado, la OMS actualizó la lista de medicamentos ante un desastre nuclear o radiación. Lee la información completa de estas y las últimas noticias del México y el mundo a continuación.

Últimas noticias hoy 27 de enero de 2023 de México y el mundo

AMLO asegura que hay un plan para apoyar a Pemex

En la mañanera de hoy, López Obrador aseguró que la Secretaría de Hacienda apoyará a Pemex en el pago de su deuda, que asciende a los 10 mil millones de dólares en la actualidad.



OMS actualiza lista de medicamentos ante desastre nuclear o radiación

Esta actualización de la lista de medicamentos se dio a conocer pocas horas después de que la Unión Europea advirtiera que Rusia "está en guerra con Occidente".



Hallan 23 cajas religiosas en rehabilitación de Catedral Metropolitana

Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, detalló durante la mañanera de hoy que el hallazgo de estas cajas religiosas ocurrió el 30 de diciembre del 2022, mientras se hacían trabajos de rehabilitación en la cúpula principal de la Catedral Metropolitana.



Hacienda aumenta apoyo al IEPS para la gasolina y diésel

El incremento al IEPS para los combustibles por parte de Hacienda entrará en vigor desde este sábado 28 de enero al viernes 3 de febrero de 2023.



Al menos 7 israelíes muertos dejó un tiroteo en Jerusalén

Este viernes se reportó un tiroteo cerca de una sinagoga en Jerusalén, el saldo fue de cinco israelíes muertos y varios heridos; el atacante fue detenido.



Exportaciones de México aumentaron 3.4% en diciembre interanual

Las exportaciones de México totalizaron 49 mil 323 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.4% en diciembre a tasa anual: INEGI.



Sheinbaum acusa "guerra sucia" en su contra desde oficinas públicas

Claudia Sheinbaum dijo que esta guerra sucia es desde oficinas públicas y pertenece al PAN; descartó que haya conflicto con la alcaldesa Sandra Cuevas.



Walt Disney Company, cumple 100 años, inician festejos

Se cumplen los primeros 100 años de la Compañía Walt Disney, una fábrica de sueños que nació de la imaginación de los hermanos Walt y Roy Disney.



Corte doloso de cable ocasionó choque en la Línea 3 del Metro CDMX

La fiscalía capitalina informó que el choque del pasado 7 de enero, entre las estaciones Portero y la Raza de la Línea 3 del Metro, se debió a dos causas; la quema y corte doloso de dos cables y la conducción negligente del tren.



Estudiantes del IPN no participaron en agresiones al CCH Naucalpan

Tras los rumores surgidos en redes sociales, el IPN descartó la participación de sus estudiantes del plantel CECyT 2 en las agresiones al CCH Naucalpan.



VIDEO: Así fue el ataque a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi

El año pasado un hombre entró a la casa de Nancy Pelosi y golpeó con un martillo en la cabeza a su esposo, Paul Pelosi; hoy se reveló el video del ataque.



CEM da reconomiento labor de Javier Alatorre y Jorge Zarza

Los periodistas y conductores Javier Alatorre y Jorge Zarza recibieron el reconocimiento como Guiadores de Conciencias de parte de la CEM por su labor.



Activan doble alerta por frío en 8 alcaldías

En la CDMX activaron doble alerta por frío para 8 alcaldías este sábado 28 de enero 2023, las bajas temperaturas podría seguir en los próximos días.



¡Nicaragua se retracta! Anula las restricciones de ingreso de cámaras

Por decisión presidencial, Nicaragua anula las restricciones de no permitir a turistas el ingreso de cámaras, equipos de filmación y binoculares al país.