La Telesecundaria “Luis Puebla y Cuadra” se ubica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y es, probablemente, la escuela más robada en el país, ya que cada periodo vacacional es saqueada y lo peor es que no hay ni un solo detenido.

Hasta ahora han puesto 84 denuncias por saqueos y de acuerdo con los docentes, de los 9 salones que tienen, les han saqueado proyectores y los televisores.

El nivel de saqueo es tal, que a la escuela la dejaron sin agua porque se robaron las tuberías, tampoco tiene luz en el exterior y hasta las láminas del patio se llevaron, pero no fueron las autoridades educativas quienes las repusieron, sino los padres.

En este periodo vacacional, se reportaron 288 robos a escuelas, de acuerdo con datos de Mexicanos Primero, los planteles afectados se ubican en:



Aguascalientes

Coahuila

Chihuahua

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nuevo León

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

En el caso específico de Tamaulipas, el año pasado registraron dos mil 190 saqueos, y en lo que va de 2025, se reportan al menos 70.

Tabasco, otra entidad afectada por el saqueo en escuelas

En las recientes vacaciones, al menos 155 escuelas de nivel básico, ubicadas en Tabasco, fueron víctimas de robos, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Padres de Familia.

Los reportes de la asociación revelan que los ladrones ingresan a las escuelas durante la noche, para desmantelar las instalaciones eléctricas y llevarse el cableado.

El problema es para los alumnos, quienes deben tomar clases sin aire acondicionado, en una entidad donde se registran altas temperaturas y que, además, no cuentan con el apoyo de las autoridades.

A pesar de estas condiciones en muchas escuelas de México, este lunes 1 de septiembre más de 24 millones de estudiantes de nivel básico regresaron a clases, para el periodo 2025-2026.