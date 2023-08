Herida abierta: Vanessa y Manuel son hermanos, desaparecieron con 2 días de diferencia en Jalisco

Herida abierta: Vanessa Veneranda Magaña Hernández desapareció en Jalisco el 27 de agosto de 2017; su hermano, Manuel Alejandro Pinto Hernández, el 29 de agosto del mismo año. Con solo dos días de diferencia su familia se unió a las víctimas de los desaparecidos en México.

Su madre, en estos seis años, se convirtió en líder y fundadora de un colectivo de madres buscadoras. Para Fuerza Informativa Azteca, Aracely Hernández, narró ccómo inició su calvario: “Y en esa entrega de la última muchachita fue donde quedó mi hija, que ya no se supo nada de ella, solamente se localizó su camioneta, a los dos días estaba yo en Semefo cuando me hablan para decirme que acababan de levantar a mi hijo”.

Aracely comenzó a buscarlos primero en Semefo, hospitales, cárceles y centros de rehabilitación, luego inició el trabajo en campo; entre los cerros, cráneos, huesos y tierra removida.

“Empecé aquí en el cerro aquí donde se desaparecieron mis hijos, empecé con un palo y una mochila y un sombrero. Yo pienso que yo he recuperado personas sin vida y entre, yo pienso que más de mil bolsas”, cuenta esta madre buscadora.

Pero en ninguna de esas búsquedas los restos han coincidido con sus hijos. Aracely señala que es difícil enfrentar la situación pero reune fuerzas para localizar a Vanessa y Manuel. “Hay madres que yo conocí que mueren de dolor, mueren de la pena de no saber de sus hijos, está uno muerta en vida, está uno de pie y caminas por inercia. A veces me quiero rendir pero me acuerdo de sus caritas de todos los años que viví con ellos y para adelante esto aquí no acaba hasta encontrarlos, la verdad”.

Desaparecidos en México ¿Cuántos hay en Jalisco?

Madres buscadoras han formado colectivos a lo largo y ancho del país para dar con el paradero de miles de desaparecidos en México.

El ruido de las palas se ha convertido en sonido de dolor pero también de esperanza para aquellas que tienen a un familiar desaparecido.

Tan solo en Jalisco, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de 2018 a la fecha, han desaparecido 14 mil 074 personas de las cuales 12 mil 287 son hombres y mil 787 mujeres.

Fuerza Informativa Azteca

Han logrado localizar a 13 mil 886 de las cuales 2 mil 166 han sido halladas sin vida y 11 mil 720 han regresado a sus hogares.

¿Cuánto tiempo debe pasar para reportar a una persona desaparecida?

Circula la idea de que se debe esperar un mínimo de 24, 28 o 72 horas para reportar a la persona desaparecida para que las autoridades comiencen con las investigaciones pertinentes, sin embargo, esta idea ES FALSA.

El reporte de la desaparición de una persona debe realizarse de manera inmediata, pues las primeras horas son determinantes para su localización.

Las comisiones de búsqueda de los estados indican que “No es necesario esperar 72 horas, un reporte por desaparición se puede levantar desde el primer instante en que se desconozca el paradero de una persona”.