Herida abierta: Con 18 años Lorenzo Ramírez desapareció en Veracruz, su familia lo espera

Herida abierta: Lorenzo Ramírez Petruz tenía 18 años cuando salió de casa a buscar trabajo en el puerto de Veracruz el 22 de marzo del 2022. Desde ese entonces su familia lo busca desesperadamente.

Lorenzo era luchador y tiene esposa e hija; a pesar de que se interpuso la denuncia ante la Fiscalía por su desaparición no hay datos que los lleven a su paradero.

Asunción Petruz, su madre, no ha parado de buscarlo y espera que él regrese vivo a casa: “Yo me lo imagino que estoy en la casa y que él llega y toca la puerta y me dice, ma ya llegué, todos los días le pido eso a mi Dios, veo a la puerta y digo Dios mío que toque la puerta y que diga ma ya llegué, ya llego tu bebesaurio, porque así le decía yo, mi bebesaurio”.

La ficha de búsqueda de Lorenzo ha recorrido varios municipios y Estados del país; en redes sociales, familiares y amigos comparten su fotografía. A pesar de los escasos recursos, esta familia se mantiene unida con la fe de encontrarlo con vida, o en el peor de los casos, solo encontrarlo.

Diana, su hermana, antes de perder a Lorenzo, adoptó algunos desaparecidos pero nunca se imaginó tener que publicar la ficha de Lorenzo: “De ayudar a unas personas a compartir las fichas de sus desaparecidos ahora compartir la de tu hermano, es muy doloroso, muy difícil”.

Durante la búsqueda se madre ha tenido la experiencia de localizar cuerpos en fosas clandestinas y narró para Fuerza Informativa Azteca lo difícil que fue enfrentar ese momento: “Nosotros pensábamos que era nuestro hijo y mi corazón latía al cien por hora y yo decía, no Dios mío, no Dios mío y al final no fue y todas tenemos la esperanza de encontrarlos con vida, pero quien tiene la última palabra es Dios”.

Asunción lucha todos los días para localizar a su hijo y señala que las familias que se encuentran en esa situación enfrentan la criminalización de sus seres queridos, los que no están, los desaparecidos: “Si yo supiera que me hijo andaba en cosas malas, yo no doy la cara, pero como sé que mi hijo no andaba en cosas malas por eso doy la cara, porque yo conozco a mi hijo”.

Desaparecidos en México ¿Cuántos hay en Veracruz?

En el estado de Veracruz la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene 2 mil 959 fichas de personas no localizadas desde 2006 hasta agosto de 2023. Tan solo en este primer semestre del año están reportadas 487 personas no localizadas.

Fuerza Informativa Azteca

