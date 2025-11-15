Adán Augusto vuelve a evadir: señalamientos de crimen y corrupción lo delatan

Otra vez el senador de Morena, Adán Augusto López, recurrió a su ya rancia estrategia de desviar la atención para no responder por los señalamientos de corrupción en su contra y sus vínculos con el líder de "La barredora" Hernán Bermúdez Requena.

Adán Augusto vuelve a desviar la atención

"El negarse a pagar los impuestos viene precisamente desde la época de Felipe Calderón, de eso no dicen nada", mencionó Adán Augusto López, senador de Morena.

"Aquí está usted aprovechando otra vez para utilizar temas para distraer la atención, mete temas para distraer la atención de los señalamientos que usted tiene que son varios usted hablaba de que iba a presentarse si había algunas denuncias y hay más de 70 denuncias en su contra y no hemos visto que se pare en la Fiscalía"

🚨 Adán Augusto López, senador de Morena, vuelve a evadir señalamientos de corrupción y vínculos con "La Barredora"



📌 Se le atribuyen más de 70 denuncias, complicidades con personajes ligados al CJNG y avales notariales a empresas vinculadas al contrabando de combustible.… pic.twitter.com/z1mm2qFEQT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2025

Las denuncias contra el coordinador de los senadores de Morena son diversas, se le acusa de tejer una red de complicidades con personajes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y de avalar en sus notarias a diversas empresas vinculadas con el contrabando de combustible, un delito que le hizo un boquete al país de al menos 600 mil millones de pesos.

Señalamientos de Estados Unidos a Adán Augusto

Pero el morenista no quiere hablar de esos temas, ni tampoco de los señalamientos que vienen desde Estados Unidos.

"Qué opina usted de lo que dice el presidente Donald Trump en relación con que, pues el país está gobernado por narcotraficantes y que hay una relación inaceptable ya de políticos de Morena con el crimen organizado, ahí si están señalamientos muy concretos. Y no meta, lo que yo le decía temas para distraer la atención de los señalamientos que usted tiene con Hernán Bermúdez a quien usted puso como su secretario de seguridad a sabiendas de que el señor tenía señalamientos por crimen organizado, antes durante y después de que usted estuvo como gobernador senador y también lo sabía cuándo estaba como secretario de Gobernación senador y no hizo nada"

Fiel a su estilo, el todavía coordinador de los senadores de Morena, ya no respondió.