No debemos espantarnos por variante omicron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) llamó a la población a no espantarse por el surgimiento de la nueva variante de Covid-19, omicron, ya que no hay información sólida sobre el grado de peligro que representa en contagios y fallecimientos.

Al encabezar su conferencia de prensa en Oaxaca, el presidente López Obrador dijo que por la tarde se reunirá con el equipo de la Secretaría de Salud para analizar el informe de la variante omicron y que en el Pulso de la Salud de este martes presentarán más detalles.

Vamos a encabezar hoy una reunión con todo el equipo de Salud y ahí no van a presentar un informe. Me han estado dando información, pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar como siempre, con mucha responsabilidad, de modo que vamos a informar mañana que es el martes que destinamos a la salud.

Pese a que omicron ya ha sido reportada en países de Europa, África e incluso de América, en Canadá, AMLO descartó nuevos cierres de actividades provocados por la nueva variante de Covid-19 y cierres en las fronteras a los viajeros, como lo anunció este lunes el gobierno de Japón .

No, no tenemos ese pronóstico, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación.

AMLO dijo que de acuerdo con los reportes que le han entregado especialistas, no hay elementos de preocupación por la variante omicron sobre si es más peligrosa que otras variantes, como la delta.

Decirle a todos los mexicanos que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay todavía información sólida sobre si está variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso.

AMLO dijo que lo único que se sabe hasta ahora de omicron es que fue detectada en Sudáfrica, “pero no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo el grado de peligro que representa, en cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información”, agregó.

Tampoco hay información, esto debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea no hay información, no se puede decir, las vacunas no sirven.

Refuerzan medidas epidemiológicas en aeropuerto CDMX por omicron

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) reforzó los procedimientos de revisión epidemiológica por la detección de la variante omicron de Covid-19 en Sudáfrica, informó el domingo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien descartó una alerta.

“Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna también esta variante… por lo pronto es darle seguimiento y no pues tener gran alarma hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante”, dijo en una conferencia de prensa.