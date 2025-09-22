VIDEO: Difunden momento en que pipa choca tras querer ganarle el paso a tren en la vía Morelos

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que una pipa de gas intentó ganarle el paso a un tren en la Vía Morelos, a la altura de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México (Estado de México).

Debido a la fuerza de la locomotora, la unidad terminó volcada, lo que generó caos, y una gran movilización de servicios de emergencia este lunes 22 de septiembre, ante el riesgo de una posible explosión.

VIDEO: Pipa es embestida por tren en la Vía Morelos, en Ecatepec

En las imágenes difundidas se observa cómo la unidad acelera con la intención de cruzar antes que el tren. Sin embargo, este la impacta de costado, provocando que el vehículo cisterna se volcara y quedara atravesado.

Ante el temor de una explosión, ya que el transporte cargaba materiales peligrosos, bomberos y Protección Civil se trasladaron a la zona para atender la emergencia, que no dejó lesionados de gravedad.

Mientras que, el chofer de la pipa fue rescatado y posteriormente detenido por las autoridades. En tanto, el operador del tren solo presentó una lesión leve en la rodilla y recibió atención médica en el lugar.

Cierre total de Vía Morelos por accidente de tren

Debido al accidente, la Vía Morelos fue cerrada en su totalidad hacia el sur, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), mientras que al norte se registraron bloqueos parciales desde la zona de Cerro Gordo.

Luis Enrique Serna García, titular de Tránsito en Ecatepec, aseguró que el retiro de la pipa tardaría aproximadamente una hora. No obstante, se reportó derrame de diésel y aceite, por lo que las tareas de limpieza complicaron la circulación.

Aunque la pipa transportaba materiales peligrosos, las autoridades descartaron riesgos mayores, ya que el contenedor no presentó fisuras, lo que evitó una tragedia de gran magnitud, como lo ocurrido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

¿Qué hacer ante la volcadura de un pipa de gas?

En casos como este, Protección Civil recomienda:



Alejarse de inmediato de la zona del impacto.

Evitar encender cigarros o generar chispas cerca del lugar.

No intentar acercarse para grabar o tomar fotos, pues podría haber riesgo de explosión.

Esperar la llegada de los cuerpos de emergencia.

Cabe recordar que esto ocurre apenas dos semanas después de la explosión de una pipa de gas LP en el puente La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 29 personas muertas y decenas de heridos con quemaduras de tercer grado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ecatepec hizo un llamado a los automovilistas a no arriesgarse en pasos de tren. Manejar con precauciones puede salvar muchas vidas.