Localizan con vida a Frany Arteaga, artista y maestra desaparecida en galería de Guadalajara

Francisca ‘Frany’ Arteaga Mendoza, artista plástica, pintora y maestra de arte, fue localizada con vida tras permanecer desaparecida desde el pasado 27 de agosto en Guadalajara. La noticia fue alertada de última hora por la Fiscalía de Jalisco, colectivos de búsqueda y grupos artísticos tras vivir semanas de preocupación y emergencia por su paradero.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Frany Arteaga en galería de Guadalajara?

La desaparición de Frany ocurrió dentro de la galería Casa Natalia, en la colonia Revolución de Guadalajara, cuando presuntamente delincuentes armados la sustrajeron junto a los abogados Gustavo Torres Reyes y Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño. Los hechos sucedieron alrededor de las 20:00 horas, mientras se encontraban en el recinto cultural.

Desde entonces, se encendieron las alertas en la comunidad artística y académica, movilizando redes de apoyo y exigencias de búsqueda.

Durante los días posteriores, colectivos de arte, familiares, amigos y ciudadanos iniciaron una intensa campaña en redes sociales para visibilizar el caso, utilizando hashtags, compartiendo la ficha de búsqueda y convocando a actividades para exigir su localización.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTO SE SABE DE LA DESAPARICIÓN DEL CANTANTE B-KING EN MÉXICO; GOBIERNO DE COLOMBIA PIDE APOYO

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha precisado el lugar donde fueron halladas las víctimas ni ha revelado el móvil detrás del secuestro. No obstante, confirmó que tanto Frany como los dos abogados se encuentran con vida.

A esta información se sumaron en redes sociales diversos colectivos, organizaciones culturales, agrupaciones de búsqueda y comunidades universitarias, quienes replicaron el mensaje de localización con vida como un logro colectivo.

¿Quién es Frany Arteaga, artista localizada tras desaparición en galería Casa Natalia de Guadalajara?

Frany Arteaga, de 35 años, es una reconocida artista plástica, egresada del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara. Además de su labor como pintora, se desempeña como maestra de dibujo para niños y tatuadora, siempre vinculada a proyectos comunitarios y culturales.

Con tatuajes visibles en brazos y espalda, Frany es una figura querida en el gremio artístico local, destacando por su compromiso con el arte y la enseñanza en espacios independientes como Casa Natalia.