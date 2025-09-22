Atropellan a un hombre y su caballo en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara

En la madrugada de este 22 de septiembre 2025, un hombre de aproximadamente 30 a 40 años de edad, fue atropellado junto con su caballo por una unidad de transporte público.

Los hechos ocurrieron sobre el carril preferencial de la línea Mi Macro, al cruce de las calles Guadalupe Victoria y Toluquita en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jinete en estado grave de salud, iba alcoholizado al momento del incidente

El jinete quedó tendido en plena carretera y presentaba múltiples heridas en cráneo; está en estado grave. Por su parte, el caballo, que presentaba lesiones en las patas y rostro, fue resguardado por las autoridades.

Los primeros informes indican que el hombre se encontraba en estado de ebriedad, lo que pudo ser la causa que provocó el percance; paramédicos acudieron al lugar para estabilizar al sujeto.

Policías estatales lograron asegurar al caballo y hacer la valoración de daños, así como la valoración de daños y deslindar responsabilidades en torno al percance.

🔴#IMPORTANTE | Un jinete fue atropellado con su caballo por una unidad del transporte público en el cruce de Periférico Sur y Guadalupe Victoria en la Col. Toluquilla, el hombre se encuentra en estado grave de salud.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/5MG8pyLzoq — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 22, 2025

Atacan a golpes a hombre en calles de Jalisco; está en estado grave

Un hombre de entre 40 a 45 años, fue encontrado tirado en las calles de la colonia Lagos de Oriente en Guadalajara, Jalisco; el sujeto tenía manchas de sangre en el rostro y cráneo.

Al ser valorado por elemento de la Cruz Verde, se indicó que aquel hombre presentaba un trauma severo en el cráneo a consecuencia de una golpiza; su estado de salud es grave.

Los primeros reportes indican que el sujeto se encontraba en lugar tomando algunas bebidas alcohólicas cuando fue agredido por varios hombres; se desconoce el motivo de la riña.

🔴#IMPORTANTE | Una persona fue agredida a golpes en el cruce de las calles Ahuehuetes y Miguel Orozco Camacho en la Col. Lázaro Cárdenas en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/LuZMMSjlzI — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 22, 2025

Sujeto es atacado con arma blanca en San Pedro Tlaquepaque

Un hombre de aproximadamente 30 años, llegó a las instalaciones de la Cruz Verde tras ser herido por arma blanca en las calles de San Pedro Tlaquepaque; contaba con al menos 4 heridas distribuidas en abdomen y piernas.

Además, contaba con múltiples lesiones contusiones en el cuerpo.

La víctima aseguró que pretendía cobrar una deuda económica, cuando fue atacado por el deudor en la conferencia de las calles Arroyo y PEMEX en la colonia Los Puestos.