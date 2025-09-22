VIDEO: Lanzan granada en el Instituto Nacional de Migración en Morelia, Michoacán

Un sujeto lanzó una granada de fragmentación artesanal contra el Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelia, Michoacán, la mañana de este lunes 22 de septiembre. Esto provocó una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia tras ser alertados por vecinos de la zona ante lo peligroso de la situación.

Afortunadamente, el artefacto no estalló, pues quedó sobre una jardinera y la palanca de seguridad se inmovilizó al hacer contacto con una pared. Un equipo especializado en explosivos acudió de inmediato para retirarlo y evitar riesgos mayores.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el INM en Morelia?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión iba dirigida contra una persona extranjera que esperaba que abrieran las oficinas para realizar un trámite. Testigos señalaron que el sujeto se acercó al inmueble, ubicado sobre Avenida Camelinas, y arrojó el objeto sin que hasta el momento se conozca su identidad.

El hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona, lo que obligó al cierre de vialidades desde Ventura Puente hasta Avenida Solidaridad, además del desalojo del personal que labora en el INM.

La alerta provocó momentos de tensión entre ciudadanos y automovilistas que transitaban por la zona, una de las más concurridas de la capital michoacana.

Elementos de la Policía de Morelia, Guardia Civil y personal especializado en explosivos se trasladaron al lugar para verificar el estado del artefacto. Tras una inspección con equipo de protección, confirmaron que la granada aún tenía el seguro puesto, lo que impidió su detonación; posteriormente fue asegurada y trasladada bajo protocolos de seguridad.

#Seguridad | 🚨 Arrojan granada en #Morelia.



Esta mañana se dio el reporte sobre la localización de un artefacto explosivo en el Instituto Nacional de Migración ubicado sobre avenida Camelinas en Morelia, esa situación activó los diversos protocolos, además como el cierre de…

Las autoridades informaron que se mantienen las investigaciones para dar con el responsable del ataque, que hasta ahora no ha sido identificado. Además, se abrió una carpeta de investigación por el uso de explosivos y la agresión directa contra una persona extranjera, lo que ha encendido las alarmas en torno a la seguridad en instalaciones federales.

El Instituto Nacional de Migración en Morelia retomará sus actividades de manera paulatina una vez que la zona quede totalmente asegurada. Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la propagación de rumores.