VIDEO: ¡Fuerte accidente! Tren impacta a pipa con materiales peligrosos en vía Morelos, Ecatepec

Un fuerte accidente alertó de última hora a cuerpos de emergencia de Ecatepec, después de que un tren embistiera a una pipa con materiales peligrosos sobre la vía Morelos.

Un fuerte accidente alertó de última hora a cuerpos de emergencia de Ecatepec, después de que un tren embistiera a una pipa con materiales peligrosos sobre la vía Morelos.
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Daniel de Rosas / Azteca Estado de México

Un tren embistió a una pipa cargada de materiales peligrosos la mañana de este 22 de septiembre, sobre la vía Morelos, en la colonia de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México. El fuerte accidente provocó caos, pánico, intenso tráfico y la movilización de Bomberos, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO....

Estado de MéxicoAccidentes en MéxicoCarreteras en México

