VIDEO: ¡Fuerte accidente! Tren impacta a pipa con materiales peligrosos en vía Morelos, Ecatepec.

Un tren embistió a una pipa cargada de materiales peligrosos la mañana de este 22 de septiembre, sobre la vía Morelos, en la colonia de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México. El fuerte accidente provocó caos, pánico, intenso tráfico y la movilización de Bomberos, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

