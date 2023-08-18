VIDEO: Mujer se lanza de un piso 7 durante el temblor en Colombia

Una mujer murió tras lanzarse desde el séptimo piso de un edificio durante el temblor en Colombia hoy 17 de agosto y que se sintió en el centro del país, incluida la capital Bogotá, con una magnitud 6.1.

De acuerdo con medios locales, la mujer entró en pánico debido al sismo y se lanzó del edificio en el barrio Madelena.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández confirmó la información a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde explicó que la señora se lanzó al vacío por “descontrol nervioso”.

⚠️FUERTES IMÁGENES⚠️



Una mujer murió tras lanzarse desde el séptimo piso de un edificio en #Bogotá, #Colombia, durante el #sismo de 6.1 que se registró este jueves.https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/B2GZhDsI2h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 17, 2023

“Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos con equipos de salud a quienes estaban con ella en la vivienda. Nuestras condolencias”, compartió López Hernández.

Video del momento en que mujer se lanza de séptimo piso por temblor en Colombia

El momento en que la mujer se lanzó al vacío por el sismo en Colombia quedó grabado en video por un mujer que se encontraba en el edificio de enfrente viendo todo.

En las imágenes se pudo ver cómo la señora salió por la ventana de su departamento y después se dejó caer, mientras la mujer que grababa todo le gritaba que tuviera cuidado.

Al caer al suelo, solo se escuchaba la voz de su vecina gritando “ay, dios mío, se mató”, mientras una mujer se alejaba del lugar a toda prisa.

Este 17 de agosto se reportó un sismo en Colombia, con una magnitud de 6.1 en la localidad El Calvario-Meta, a las 12:04 del día (tiempo local). El Servicio Geológico colombiano indicó que hasta las 18:30 horas se habían reportado 41 réplicas, la mayoría de baja magnitud por lo que resultaban imperceptibles para la población.

