Zacatecas amaneció bajo un manto de fuego y caos este viernes 3 de octubre, luego de que grupos criminales desataran una jornada de terror con 11 narcobloqueos coordinados en distintos puntos carreteros del estado.

El saldo, confirmado por las autoridades, es de al menos 37 vehículos incendiados, en su mayoría tractocamiones; lamentablemente, una persona sin vida.

Los hechos, que comenzaron alrededor de las 2:00 de la madrugada, generaron alarma y paralizaron la circulación en las principales vías de la entidad, afectando a municipios como Fresnillo, Sombrerete, Río Grande, Calera, Villanueva, Cuauhtémoc y Concepción del Oro.

¿Qué pasó en Zacatecas? Así atacaron puntos carreteros con narcobloqueos

La Secretaría General de Gobierno confirmó que los ataques se extendieron por todo el territorio estatal. Entre los puntos más críticos destacaron:



Carretera Zacatecas-Durango: Al menos 12 vehículos incendiados a la altura de Sombrerete y otros 16 a la altura de Fresnillo .

Al menos 12 vehículos incendiados a la altura de y otros 16 a la altura de . Fresnillo: La infraestructura de la caseta de peaje de Morfín Chávez también fue incendiada, agravando la situación.

La infraestructura de la también fue incendiada, agravando la situación. Carretera Zacatecas-Saltillo: 4 vehículos quemados en Concepción del Oro .

4 vehículos quemados en . Carretera Guadalajara-Malpaso: 2 vehículos siniestrados en Jerez .

2 vehículos siniestrados en . Otras Afectaciones: Se reportaron incendios en la carretera a La Chicharrona (Río Grande) y en la vía Zacatecas-Aguascalientes.

Bloqueos en carreteras marcaron el inicio de este viernes. Autoridades reportaron una persona sin vida por estos hechos. pic.twitter.com/YwfXL73rJX — TV Azteca Zacatecas (@TVAztecaZac) October 3, 2025

“Es una reacción del crimen organizado": La respuesta del gobierno de Zacatecas

En un mensaje a la población, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó los detalles y atribuyó los ataques a los recientes golpes contra la delincuencia en la región.

“Lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes”, declaró el funcionario tras la Mesa de Construcción de Paz.

Reyes Mugüerza aseguró que desde el primer reporte se activó el “plan antibloqueos” con elementos de los tres órdenes de gobierno para liberar las vías y dar con los responsables. Subrayó que un evento de esta magnitud no se registraba en el estado desde hace más de año y medio.

#Zacatecas | El Secretario General de Gobierno, @reyes_muguerza, confirmó una ola de violencia en respuesta a recientes operativos:



11 bloqueos carreteros y la quema de 37 vehículos. La jornada dejó un saldo trágico con una persona muerta en Río Grande. pic.twitter.com/a2dLKyIBU6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

El saldo de la violencia en Zacatecas: Un fallecido y un llamado a la calma

El Secretario de Gobierno confirmó la muerte de una persona en el municipio de Río Grande, la cual estaría vinculada con estos hechos violentos. La Fiscalía del Estado será la encargada de proporcionar más detalles sobre este fallecimiento.

Alrededor de las 10 de la mañana, la mayoría de las carreteras ya habían sido liberadas, aunque con afectaciones severas en los tramos hacia San Luis Potosí y Río Grande. Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y conducir con precaución, anunciando que solicitarán el refuerzo del Ejército y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en las carreteras en los próximos días.

