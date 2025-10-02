Tragedia en Guadalupe: “Mimí” joven de 14 años, pierde la vida tras incendio en su casa

La mañana de este jueves se vivió una tragedia en Guadalupe, Nuevo León (NL), cuando se reportó un incendio dentro de una casa en la colonia Hacienda La Trinidad, el cual c obró la vida de una adolescente de 14 años, conocida entre sus vecinos como “Mimí”.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el siniestro se registró poco antes de las 10 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Morelos.

Las llamas se habrían originado en la planta baja, presuntamente por un corto circuito, y rápidamente se extendieron dentro del inmueble.