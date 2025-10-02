Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Tragedia en Guadalupe: “Mimí” joven de 14 años, pierde la vida tras incendio en su casa

Una adolescente de 14 años, conocida como “Mimí”, perdió la vida en un incendio dentro de su casa en la colonia Hacienda La Trinidad, en Guadalupe, Nuevo León.

La menor conocida como “Mimí” fallece en incendio dentro de su casa en Guadalupe, NL
La menor conocida como “Mimí” fallece en incendio dentro de su casa en Guadalupe, NL|Especial
Notas
Estados
Escrito por: Alejandra Gómez
Compartir nota

La mañana de este jueves se vivió una tragedia en Guadalupe, Nuevo León (NL), cuando se reportó un incendio dentro de una casa en la colonia Hacienda La Trinidad, el cual cobró la vida de una adolescente de 14 años, conocida entre sus vecinos como “Mimí”.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el siniestro se registró poco antes de las 10 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Morelos.

Las llamas se habrían originado en la planta baja, presuntamente por un corto circuito, y rápidamente se extendieron dentro del inmueble.

Accidentes en MéxicoNuevo LeónEstados

Notas