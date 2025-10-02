Se incendian pipas de gas en La Piralica en Los Mochis, Sinaloa; reportan heridos de gravedad

¡Emergencia en Sinaloa! La tarde de este 2 de octubre se registró un fuerte incendio de varias pipas cargadas con gas LP en el depósito conocido como La Piralica, a un costado de la carretera México 15 y Libramiento Oriente, en la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se originó en una pensión de tráileres, cerca de una gasolinera, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente hacia remolques y vehículos estacionados en el lugar.

Ante la densa columna de humo negro, bomberos de Ahome acudieron de inmediato para combatir la tragedia, mientras que elementos de Tránsito Municipal cerraron la circulación para evitar que el riesgo fuera mayor.

¿Qué se sabe del incendio en Los Mochis, Sinaloa?

Alrededor de las 14:00 horas, Protección Civil recibió el reporte de un fuerte incendio que se expandía por la zona industrial ubicada cerca de la gasolinera “La Piralica”, que también cuenta con una pensión para autos.

Más tarde se confirmó que el fuego alcanzó dos carros tanque cisterna, dos tráileres y al menos dos automóviles, lo que provocó que la columna de humo fuera visible desde la México 15.

Si bien no se han brindado más detalles, se reportan cuatro personas lesionadas, una de ellas con quemaduras de gravedad. Al lugar arribaron paramédicos de SUMMA, quienes trasladaron a los heridos a un hospital para su atención médica.

Evacuan personal de la gasolinera La Piralica en Los Mochis

Debido a que la explosión ocurrió cerca de una estación de gas, fue necesario desalojar a los trabajadores de la zona. Además, se activaron los mecanismos de emergencia para evitar que el fuego provocara más daños.

Hasta el momento, los cuerpos de emergencia continúan laborando en la zona para sofocar por completo las llamas y comenzar con el retiro de las unidades siniestradas.

Por otra parte, elementos de la Fiscalía acordonaron el área para iniciar la investigación correspondiente que permita conocer las razones por la que se originó el fuego.