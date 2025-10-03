Difunden video de la combi que atropelló a Don Mario, vendedor de pan en Naucalpan

La tarde del martes 30 de septiembre, Don Mario, un adulto mayor, fue atropellado por una unidad de transporte público en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

En días recientes se difundieron imágenes del accidente que le arrebató la vida al señor de 69 años, un hombre que únicamente salía a ganarse el sustento vendiendo pan.

VIDEO: Imágenes del accidente que acabó con la vida de Don Mario en Naucalpan

En el video se puede observar el momento en que Don Mario camina sobre la colonia Loma Linda, cuando una combi de transporte público de la ruta “Lomas de San Agustín” lo arrolla.

El hecho ocurrió sobre la avenida El Rosal, cuando el señor cruzaba la calle con su canastilla de pan. En ese instante, una combi con número económico 47 dobló la esquina y, aunque no circulaba a exceso de velocidad, terminó por embestirlo.

El golpe fue tan fuerte que Don Mario quedó debajo de la unidad, mientras su canasta salió rodando varios metros adelante. Pese a esto, la combi todavía avanzó unos metros antes de detenerse, dejando al hombre sin vida en plena vía pública.

Así es como unidad de transporte público atropelló al señor Mario en Loma Linda #Naucalpan , quien había salido a vender su pan. pic.twitter.com/sAjRrX2rUF — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) October 2, 2025

Exigen justicia para Don Mario en Naucalpan

Don Mario de Jesús “N” era un vecino muy conocido en la colonia, pues se ganaba la vida recorriendo las calles con su canasta. Sus familiares compartieron que había salido como cada tarde a trabajar, sin imaginar que no volvería a casa.

Vecinos de la zona colocaron veladoras y una sábana blanca sobre el cuerpo mientras esperaban a las autoridades. Inicialmente, el chofer intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado por los mismos habitantes y detenido por policías municipales poco después.

Tras el accidente, en redes sociales piden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que el caso no quede impune, pues acusan que el conductor venía manejando de forma imprudente.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel el chofer en Naucalpan?

Si bien, el conductor de la unidad fue puesto a disposición del Ministerio Público de Naucalpan, será un juez de control quien determine su culpabilidad.

De acuerdo con el Código Penal de la entidad mexiquense, los delitos culposos de tránsito en los que se pierde la vida de una persona pueden castigarse con:



Prisión de seis meses a diez años.

Multas de 30 a 90 días.

Suspensión de hasta cinco años o inhabilitación definitiva para conducir.

La sanción dependerá de las pruebas recabadas y de la responsabilidad que determinen las autoridades en este caso.