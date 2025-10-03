Alerta Amber: Desaparecen dos adolescentes de 14 y 15 años en Guanajuato

En Guanajuato se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Samantha Álvarez Álvarez, de 15 años, y Lizbeth Berenice, de 14 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las adolescentes.

Buscan a Samantha Álvarez Álvarez en Salvatierra, Guanajuato

Samantha Álvarez Álvarez es una adolescente de 15 años de 1.61 metros de altura, 43 kilogramos. Además, tiene cabello lacio rubio teñido y ojos café claro redondos. Desapareció el pasado 2 de octubre del presente año en el municipio de Salvatierra, Guanajauto. Vestía una blusa negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

“La adolescente Samantha Álvarez Álvarez fue vista por última vez el día 2 de octubre del presente año, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Se teme por su integridad dada su minoría de edad y que pueda ser víctima de algún delito”, se puede leer en su fecha de búsqueda.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Samantha Álvarez Álvarez de 15 años, Salvatierra, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/WKtzXEG18T — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 3, 2025

Lizbeth Berenice García desapareció en Comonfort, Guanajuato

Lizbeth Berenice García García es una adolescente de 14 años que desapareció en el municipio de Comonfort, Guanajuato, desde el pasado 2 de octubre y desde ese momento se desconoce su paradero. Es un adolescente de 1.75 metros de altura; pesa 42 kilogramos; tiene cabello negro y ondulado, ojos café claro alargados. Usaba pantalón y sudadera rosa con sandalias negras.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Lizbeth Berenice García García de 14 años, Comonfort, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/VA51fls8cd — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 2, 2025

Llama al 800 DNUNCIA (368 62 42) y 911 si tienes información sobre las menores no localizadas o si deseas reportar un caso relacionado con la Alerta Amber. Es fundamental que cualquier información que puedas proporcionar sea precisa y relevante para ayudar en la localización de menores desaparecidos.

Recuerda que para levantar una de estas alertas deberás dar información detallada sobre la o el joven desaparecido, además de dar detalles sobre el lugar y fecha de la desaparición.