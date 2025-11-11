Piden 14 años de cárcel para yerno del “Mencho"; fingió su muerte y secuestró a marinos

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias "El Guacho", un miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificado como yerno del líder Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", enfrenta una posible condena de 14 años de prisión en Estados Unidos.

"El Guacho" protagonizó una audaz fuga de México que incluyó fingir su propia muerte para poder instalarse en una vida de lujos en Riverside, California, desde donde presuntamente seguía operando en un barrio de lujo.

Tras ser capturado en noviembre de 2024, el yerno del "Mencho" se declaró culpable de conspiración internacional de lavado de dinero el pasado mes de junio, y ahora se encuentra a la espera de su sentencia.

¿Quién es "El Guacho"? El yerno del líder del CJNG

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, de 37 años, era un operador clave dentro de la estructura del CJNG, con el que trabajaba desde aproximadamente 2014. Su vínculo familiar era directo: mantenía una relación sentimental con Laisha Michell Oseguera González, una de las hijas de "El Mencho", con quien vivía oculto en California.

Capturan Cristian Fernando Gutiérrez, yerno de “El Mencho” y líder del CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de ser responsable de dirigir la importación de toneladas de metanfetamina y cocaína a ese país, estimando su participación personal en el transporte de al menos 40 mil kilogramos de metanfetamina y 2 mil kilogramos de cocaína.

"Gutiérrez-Ochoa dirigió el tráfico de narcóticos letales, causando una destrucción incalculable en nuestras comunidades", sentenció la Fiscal General Adjunta, Lisa Monaco.

El secuestro de marinos para liberar a su suegra

La huida de "El Guacho" de México se precipitó en noviembre de 2021, tras el arresto de la esposa de "El Mencho", Rosalinda González. En un acto desesperado por rescatar a su suegra, Gutiérrez Ochoa presuntamente secuestró a dos elementos de la Marina de México.

Yerno de "El Mencho" fue detenido tras fingir su muerte...



Tras el secuestro fallido, "El Guacho" se convirtió en un objetivo prioritario. Fue entonces cuando, con ayuda de su suegro "El Mencho", orquestó un plan para fingir su propia muerte. El propio líder del CJNG esparció el rumor entre sus asociados de que él mismo había asesinado a Gutiérrez Ochoa por mentirle.

Esta farsa le permitió a "El Guacho" salir del radar de las autoridades mexicanas y "colarse" en Estados Unidos para reunirse con Laisha Oseguera. Vivió con una nueva identidad en una residencia de lujo en Riverside, California, que había sido "comprada por los agentes de lavado de dinero del CJNG", hasta su captura en noviembre de 2024.

Ahora, tras declararse culpable, la Fiscalía estadounidense ha solicitado una pena de 14 años de prisión por los delitos de conspiración para el lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. La defensa de "El Guacho", por su parte, busca una sentencia reducida de 84 meses (7 años).

