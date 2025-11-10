Alerta AMBER: María Emilia Abreu Valdez, de 1 año, desapareció en Tamaulipas

La niña María Emilia Abreu Valdez desapareció en Tampico, en el estado de Tamaulipas, y las autoridades de dicha entidad emitieron una Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor tiene apenas un año de edad. Su cabello es ondulado de color negro. Sus ojos son castaño oscuro. Su estatura es de 85 centímetros de estatura.

María Emilia Abreu Valdez desapareció el 10 de mayo de 2025, sin que se tengan noticias sobre su ubicación. Las autoridades de Tamaulipas por considerar que la integridad de la menor está en riesgo, debido a que puede ser víctima de un delito.

En caso de tener información sobre su paradero, las personas pueden llamar al teléfono 55 5346 2516.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la niña MARÍA EMILIA ABREU VALDEZ, de 1 año de edad. pic.twitter.com/XoxJqf9IPI — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) November 8, 2025

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de difusión inmediata que se activa en casos graves de desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su propósito es involucrar a la ciudadanía y a los medios de comunicación en la búsqueda, con el fin de localizar y rescatar al menor sano y salvo.

Una vez activada, la alerta se difunde a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos con capacidad para recibir datos, con el objetivo de que la información llegue al mayor número posible de personas en el menor tiempo.

El sistema de Alerta AMBER opera actualmente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha demostrado ser una herramienta clave en la localización de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se debe realizar una llamada gratuita al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor también deben acudir al Ministerio Público de su localidad para formalizar la denuncia. Una vez que se confirma la falta de información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta es inmediata, con el objetivo de agilizar su búsqueda y recuperación.

