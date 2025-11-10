Escándalo en Tabasco: Cae “El Toto” del CJNG junto con cuatro policías activos por caso Macuspana

Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención de 20 personas en Tabasco, las cuales están relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); hay policías activos entre los detenidos.

El funcionario anunció la detención a través de su cuenta oficial de X, en la que dio más detalles sobre los hechos.

Armas y droga: Lo asegurado tras la captura de 'El Toto'

Entre las personas detenidas están cuatro policías municipales en activo, además del presunto Jefe de Plaza Jorge Armando, alías "El Toto", vinculado con la agresión en Macuspana el pasado sábado, en el que dos mujeres perdieron la vida y otros hechos delictivos.

Durante el operativo, se les aseguraron 160 dosis de droga, siete vehículos, 17 armas, además de mil 688 cartuchos y equipo táctico.

En un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y del estado, detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como líder de esta célula criminal, así como cuatro policías municipales.

Cae director de la Policía de Jalapa y agentes; así fue la detención

El pasado domingo 9 de noviembre 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, confirmó la detención del director de la Policía Municipal de Jalapa, Miguel Luciano, junto varios agentes de su corporación, como parte de las investigaciones por los hechos violentos ocurridos en Macuspana, donde tres mujeres fueron agredidas el día anterior.

Habitantes del municipio reportaron que, alrededor de la una de la madrugada, hombres encapuchados y armados recorrían las calles en vehículos sin identificar, lo que generó alarma entre la población.

Ante los reportes, el alcalde de Jalapa, José Manuel Hernández Pérez, conocido en Facebook como Dr. Manuelito, aclaró que todo se trataba de un operativo conjunto entre la Fiscalía del Estado y Fuerzas Federales, esto como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la zona.

Cerca de las 5 de la tarde del pasado 9 de noviembre 2025, el alcalde conformó que el operativo interinstitucional había concluido, agradeciendo la comprensión de los ciudadanos y asegurando que estas acciones buscan recuperar la paz y el orden en Jalapa.