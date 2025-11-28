Participó en Miss Universo y ahora está viviendo graves problemas

Mientras aún resuenan las noticias tras la celebración de la gala final de Miss Universo 2025, se ha traído al presente la realidad que atraviesa una ex concursante que también se ha destacado como actriz y presentadora televisiva. Se trata de Felicia Mercado que representó a México en 1977.

Felicia Mercado fue Señorita México ese año y luego participó como representante nacional en Miss Universo. Su nombre se grabó a fuego en el ámbito televisivo al actuar en telenovelas de renombre y, según trascendidos, podría ser parte de un proyecto que TV Azteca prepara para 2026.

¿Felicia Mercado no tiene dónde vivir?

El reportero Gabo Cuevas fue quien brindó detalles sobre el presente de Felicia Mercado al afirmar que la actriz no atraviesa su mejor momento personal. “La tía Felicia se peleó con el papá de ‘Checo’ Pérez, don Antonio, pues resulta ser que la señora la está pasando súper mal”, sentenció Cuevas.

Según el periodista, la ex Señorita México se quedaba en la casa de ‘Checo’ Pérez cada vez que venía a México “porque no tiene casa aquí”. Además, remarcó que Felicia Mercado tampoco tiene casa en Miami por lo que estaría viviendo en una recámara que le prestó un amigo.

¿Felicia Mercado atraviesa problemas económicos?

Actualmente, Felicia Mercado estaría atravesando serios problemas económicos. “A veces vemos gente muy bien aquí, pero la está pasando mal. Ella en este momento no tiene los millones”, remarcó el reportero.

“Ella tiene bótox, bolsos, pelucón porque tiene intercambios de tofo y para todo”, acotó Cuevas haciendo un paralelo con la verdadera realidad que Felicia Mercado estaría atravesando en el plano económico. De todos modos, la ex participante de Miss Mundo no se ha expresado al respecto y en sus redes sociales abundan los posteos de los trabajos en los que incursiona.