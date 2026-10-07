¡La recibieron a golpes! Abril trató de volver a su casa, pero no la recibieron con flores

Abril nunca se maginó que Iván se atreviera a dejarla embarazada en casa de su mamá para irse a vivir con otra mujer. Ahora, Abril está desesperada y no tiene a dónde ir; al papá de su hijo le valió y la dejó. Por si fuera poco, cuando Abril trató de regresar a su casa, la recibieron a golpes. ¿Debería quedarse a vivir en casa de su suegra?