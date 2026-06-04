¡Pagó las consecuencias! Claudia advirtió a su hija, pero no la escuchó y ahora vive un calvario

Claudia, la mamá de Viridiana, le advirtió que iba muy rápido con Antonio, pero no la quiso escuchar y ahora paga las consecuencias. Entre otras cosas, se ha desatado una bronca grande entre Claudia y María, la mamá de Antonio. Por su parte, Antonio niega ser violento con Viridiana aunque tienen conflictos importantes por manutención y una deuda importante por negociar.