¡Es un vividor! Daniel arremete contra su padre y reniega de él

Daniel, hijo de Diana y Óscar, revela que su papá sólo es un vividor que busca su aprobación, pero lo decepciona en cada oportunidad que se le presenta. Confiesa que él sigue visitando a su abuela porque su papá es capaz de dejarla en la calle, pero Diana no lo comprende. Daniel asegura que su mamá jamás lo ha ‘envenenado’ contra su papá y sostiene que siempre han tenido una relación de respeto. Incluso, Daniel dice que desde pequeño se ha dado cuenta de cómo es su padre. ¿Cómo se comenzó a dañar la relación de Daniel con su papá?